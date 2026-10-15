Тариф на електроенергію в Одесі у листопаді 2026 року

Жінка рахує комунальні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року одесити платитимуть за електроенергію за чинним тарифом, якщо уряд не ухвалить нового рішення. Вартість однієї кіловат-години наразі становить 4,32 грн. Водночас частина споживачів може суттєво скоротити витрати завдяки нічному тарифу. Для цього потрібно мати спеціальний лічильник.

Журналісти Новини.LIVE розповідають, скільки коштуватиме електроенергія в Одесі у листопаді та як можна заощадити на оплаті рахунків.

Реклама

Вартість світла в листопаді

Для побутових споживачів Одеси чинна ціна електроенергії становить 4,32 грн за кВт·год. Саме за таким тарифом розраховуватимуть плату за світло у листопаді, якщо до того часу не відбудеться змін. Сума в платіжках залежатиме від кількості використаної електроенергії.

Власники двозонних лічильників можуть платити менше. Для них із 23:00 до 07:00 діє нічний тариф — 2,16 грн за кВт·год. У денні години електроенергія коштує 4,32 грн за кВт·год.

Отже, використання пральної машини, бойлера та іншої потужної побутової техніки вночі допоможе зменшити витрати. За кожні 100 кВт·год, спожиті за нічним тарифом, замість 432 грн потрібно буде заплатити 216 грн. Економія становитиме 216 грн.

Читайте також:

Тарифи для підприємств

Для бізнесу вартість електроенергії формується за іншими правилами. Зокрема, з 1 серпня 2026 року тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії для більшості користувачів системи становить 928,45 грн за МВт·год без ПДВ. Для підприємств "зеленої" електрометалургії передбачений окремий тариф — 563,26 грн за МВт·год без ПДВ. Також у структурі тарифу врахована складова на підтримку виробництва електроенергії з відновлюваних джерел у розмірі 365,19 грн за МВт·год.

Водночас тариф на передачу електроенергії не є кінцевою ціною світла для підприємств. Він становить лише одну зі складових загальної вартості. На побутовий тариф для одеситів ці зміни безпосередньо не впливають.

Як платити за світло менше

Щоб скористатися нічним тарифом, одеситам потрібно встановити двозонний електролічильник. Він окремо фіксує споживання електроенергії вдень і вночі, завдяки чому частину використаних кіловат-годин оплачують удвічі дешевше.

Для встановлення такого приладу необхідно звернутися до оператора системи розподілу електроенергії та подати заяву. Також можуть знадобитися паспорт, ідентифікаційний код, документи на житло та дані договору про розподіл електроенергії. Двозонний лічильник можна придбати самостійно або замовити через оператора електромереж. Головне, щоб прилад відповідав технічним вимогам і підтримував облік за двома тарифними зонами. Після встановлення його необхідно належним чином запрограмувати та ввести в експлуатацію.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Чорноморську змінюється вартість комунальних послуг для мешканців. Виконком міської ради затвердив нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Вони набирають чинності 2 жовтня, а загальна ціна кубометра становитиме 94,98 грн. Раніше місту пропонували значно вищий тариф, однак його поки не затвердили.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі планують розширити мережу бюветів та облаштувати ще один комплекс у Київському районі. Нову точку з питною водою хочуть відкрити на вулиці Сім’ї Глодан, а скористатися нею містяни зможуть у 2027 році. Наразі в Одесі працюють 17 бюветів.