Тариф на электроэнергию в Одессе в ноябре 2026 года

Женщина считает счета за коммунальные услуги. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года одесситы будут платить за электроэнергию по действующему тарифу, если правительство не примет нового решения. Стоимость одного киловатт-часа в настоящее время составляет 4,32 грн. В то же время часть потребителей может существенно сократить расходы благодаря ночному тарифу. Для этого необходимо иметь специальный счетчик.

Журналисты Новини.LIVE рассказывают, сколько будет стоить электроэнергия в Одессе в ноябре и как можно сэкономить на оплате счетов.

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Стоимость электроэнергии в ноябре

Для бытовых потребителей Одессы действующая цена на электроэнергию составляет 4,32 грн за кВт·ч. Именно по такому тарифу будет рассчитываться плата за свет в ноябре, если к тому времени не произойдет изменений. Сумма в счетах будет зависеть от количества потребленной электроэнергии.

Владельцы двухзонных счетчиков могут платить меньше. Для них с 23:00 до 07:00 действует ночной тариф — 2,16 грн за кВт·ч. В дневные часы электроэнергия стоит 4,32 грн за кВт·ч.

Таким образом, использование стиральной машины, бойлера и другой мощной бытовой техники ночью поможет сократить расходы. За каждые 100 кВт·ч, потребленные по ночному тарифу, вместо 432 грн нужно будет заплатить 216 грн. Экономия составит 216 грн.

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Тарифы для предприятий

Для бизнеса стоимость электроэнергии формируется по другим правилам. В частности, с 1 августа 2026 года тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии для большинства пользователей системы составляет 928,45 грн за МВт·ч без НДС. Для предприятий «зеленой» электрометаллургии предусмотрен отдельный тариф — 563,26 грн за МВт·ч без НДС. Также в структуре тарифа учтена составляющая на поддержку производства электроэнергии из возобновляемых источников в размере 365,19 грн за МВт·ч.

В то же время тариф на передачу электроэнергии не является конечной ценой на свет для предприятий. Он составляет лишь одну из составляющих общей стоимости. На бытовой тариф для одесситов эти изменения непосредственно не влияют.

Как платить за свет меньше

Чтобы воспользоваться ночным тарифом, одесситам необходимо установить двухзонный электросчётчик. Он отдельно фиксирует потребление электроэнергии днём и ночью, благодаря чему часть использованных киловатт-часов оплачивается вдвое дешевле.

Для установки такого прибора необходимо обратиться к оператору системы распределения электроэнергии и подать заявление. Также могут понадобиться паспорт, идентификационный код, документы на жилье и данные договора о распределении электроэнергии. Двухзонный счетчик можно приобрести самостоятельно или заказать через оператора электросетей. Главное, чтобы прибор соответствовал техническим требованиям и поддерживал учет по двум тарифным зонам. После установки его необходимо надлежащим образом запрограммировать и ввести в эксплуатацию.

Как сообщали Новини.LIVE, в Черноморске меняется стоимость коммунальных услуг для жителей. Исполком городского совета утвердил новые тарифы на водоснабжение и водоотведение. Они вступают в силу 2 октября, а общая цена кубометра составит 94,98 грн. Ранее городу предлагали значительно более высокий тариф, однако его пока не утвердили.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе планируют расширить сеть бюветов и обустроить ещё один комплекс в Киевском районе. Новую точку с питьевой водой хотят открыть на улице Семьи Глодан, а воспользоваться ею горожане смогут в 2027 году. Сейчас в Одессе работают 17 бюветов.