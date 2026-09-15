Тариф на світло в Одесі у жовтні 2026 року: яка ціна

Чоловік перевіряє лічильник. Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

У жовтні 2026 року вартість електроенергії для побутових споживачів в Одесі залишиться без змін. Ціна становитиме 4,32 грн за кВт⋅год. Водночас власники двозонних лічильників можуть заощаджувати на споживанні електроенергії вночі.

Журналісти Новини.LIVE розповідають, скільки коштуватиме світло в Одесі у жовтні та як можна зменшити витрати на електроенергію.

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Ціна електроенергії

Для побутових споживачів тариф у жовтні становитиме 4,32 грн за кВт⋅год. Він залишиться на тому самому рівні, що діє зараз, відповідно до рішення уряду. За наявності двозонного лічильника вартість електроенергії залежить від часу доби. З 23:00 до 07:00 діє нічний тариф — 2,16 грн за кВт⋅год. В інший час ціна становить 4,32 грн за кВт⋅год.

Тому найбільше заощадити можуть споживачі, які переносять використання енергоємної техніки на нічні години.

Тарифи для бізнесу

Для бізнесу з 1 серпня 2026 року зріс тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії. Для більшості користувачів системи передачі він становить 928,45 грн за МВт·год без ПДВ. Для підприємств "зеленої" електрометалургії тариф підвищили до 563,26 грн за МВт·год без ПДВ. До структури тарифу також входить окрема складова на підтримку виробництва електроенергії з відновлюваних джерел — 365,19 грн за МВт·год.

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Водночас це не означає прямого підвищення тарифу для населення. Йдеться саме про тариф на передачу електроенергії магістральними мережами, який сплачують постачальники та великі споживачі.

Як встановити двозонний лічильник

Щоб користуватися нічним тарифом, потрібно встановити двозонний лічильник. Для цього споживачеві необхідно звернутися до оператора електромереж і подати відповідну заяву. Також знадобляться паспорт, ідентифікаційний код, документ, що підтверджує право власності на житло, та договір на постачання електроенергії.

Лічильник можна придбати самостійно або через оператора електромереж. Пристрій має бути сертифікованим і підтримувати облік споживання за двома часовими зонами.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 22 серпня російські війська під час масованої атаки завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Значних пошкоджень зазнали кілька об'єктів ДТЕК. Через наслідки обстрілу є перебої в роботі критичної інфраструктури. Деякі райони наразі й без води.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 1 вересня РФ масовано атакувала Одесу та область ракетами й дронами. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки є пошкодження. Зокрема, пошкоджено Одеську ТЕЦ. Атака спричинила наслідки для цивільних об’єктів міста та області. Інформацію уточнюють відповідні служби. Відомо, що роботи на об’єктах тривають.