Тариф на электроэнергию в Одессе в октябре 2026 года: какова цена

Мужчина проверяет счетчик. Иллюстративное фото: Виталий Носач/РБК-Украина

В октябре 2026 года стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в Одессе останется без изменений. Цена составит 4,32 грн за кВт·ч. При этом владельцы двухзонных счетчиков могут экономить на потреблении электроэнергии ночью.

Журналисты Новини.LIVE рассказывают, сколько будет стоить свет в Одессе в октябре и как можно сократить расходы на электроэнергию.

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Цена на электроэнергию

Для бытовых потребителей тариф в октябре составит 4,32 грн за кВт·ч. Он останется на том же уровне, что действует сейчас, в соответствии с решением правительства. При наличии двухзонного счетчика стоимость электроэнергии зависит от времени суток. С 23:00 до 07:00 действует ночной тариф — 2,16 грн за кВт·ч. В остальное время цена составляет 4,32 грн за кВт·ч.

Поэтому больше всего сэкономить могут потребители, которые переносят использование энергоемкой техники на ночные часы.

Тарифы для бизнеса

Для бизнеса с 1 августа 2026 года вырос тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии. Для большинства пользователей системы передачи он составляет 928,45 грн за МВт·ч без НДС. Для предприятий "зеленой" электрометаллургии тариф повысили до 563,26 грн за МВт·ч без НДС. В структуру тарифа также входит отдельная составляющая на поддержку производства электроэнергии из возобновляемых источников — 365,19 грн за МВт·ч.

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В то же время это не означает прямого повышения тарифа для населения. Речь идет именно о тарифе на передачу электроэнергии по магистральным сетям, который оплачивают поставщики и крупные потребители.

Как установить двухзонный счетчик

Чтобы пользоваться ночным тарифом, нужно установить двухзонный счетчик. Для этого потребителю необходимо обратиться к оператору электросетей и подать соответствующее заявление. Также понадобятся паспорт, идентификационный код, документ, подтверждающий право собственности на жилье, и договор на поставку электроэнергии.

Счетчик можно приобрести самостоятельно или через оператора электросетей. Устройство должно быть сертифицированным и поддерживать учет потребления по двум временным зонам.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 22 августа российские войска в ходе массированной атаки нанесли удары по энергетической инфраструктуре Одесской области. Значительные повреждения получили несколько объектов ДТЭК. Из-за последствий обстрела наблюдаются перебои в работе критической инфраструктуры. Некоторые районы сейчас остаются без воды.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 1 сентября РФ массированно атаковала Одессу и область ракетами и дронами. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. В результате атаки имеются повреждения. В частности, повреждена Одесская ТЭЦ. Атака нанесла ущерб гражданским объектам города и области. Информацию уточняют соответствующие службы. Известно, что работы на объектах продолжаются.