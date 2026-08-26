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Головна Одеса В Одесі сьогодні будуть відключення світла: що відомо

В Одесі сьогодні будуть відключення світла: що відомо

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2026 02:42
Відключення світла в Одесі та області сьогодні: адреси й години
Енергетики лагодять лінії електропередач. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 26 серпня, в Одесі та області частина споживачів тимчасово залишиться без електроенергії. Енергетики проводитимуть терміновий ремонт обладнання, тому відключення торкнуться кількох районів області та частини Одеси.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.

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В Одесі сьогодні будуть відключення світла: що відомо - фото 1
Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот

Відключення світла 26 серпня

Основні роботи триватимуть з 08:00 до 19:00. На цей час електроенергію відключать у частині Болградського та Одеського районів області. Без світла також залишиться частина Пересипського району Одеси.

В Ізмаїльському районі можливі короткочасні перебої. Там ремонтуватимуть магістральну мережу, від якої отримують електроенергію райцентр та частина Саф’янівської громади. В самому Ізмаїлі відключення заплановані двічі:

  • з 08:00 до 09:00;
  • з 17:00 до 18:00.

У ці години без електроенергії буде центральна та західна частини Ізмаїла. Також світло тимчасово вимкнуть у селах Ларжанка, Матроска, Броска та Нова Некрасівка Саф’янівської громади.

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Енергетики попереджають, що у разі повітряної тривоги ремонт може тривати довше. Після завершення робіт електропостачання відновлюватимуть поступово, тому світло може з'явитися не одразу в усіх споживачів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що ця зима для Одеси може виявитися складнішою за попередню через загрозу нових ударів по українській енергетиці. Місто може зіткнутися з тривалими локдаунами, які подекуди триватимуть до двох тижнів, а то й більше. Водночас у ЗСУ закликають не сприймати такий сценарій як факт і наголошують, що оцінювати підготовку до зими мають фахівці, безпосередньо залучені до цього процесу.

Вартість комунальних тарифів в Одесі

Також Новини.LIVE писали, що з 1 вересня тариф на електроенергію для жителів Одеси не зміниться. Побутові споживачі продовжать платити за чинними розцінками, а власники двозонних лічильників уночі можуть користуватися електроенергією вдвічі дешевше. Також ціна газу для одеситів не зміниться. Клієнти ГК "Нафтогаз України" платитимуть 7,96 грн за кубометр. Крім того, у вересні одесити продовжать сплачувати за вивезення побутових відходів за чинними тарифами. Єдиної вартості для всього міста немає: ціна залежить від компанії, яка обслуговує конкретну територію, а також від того, чи живе людина у багатоквартирному чи приватному будинку.

тарифи Одеська область Новини Одеси відключення світла світло
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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