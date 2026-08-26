Отключения электроэнергии в Одессе и области сегодня: адреса и время

Энергетики ремонтируют линии электропередачи. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 26 августа, в Одессе и области часть потребителей временно останется без электроэнергии. Энергетики будут проводить срочный ремонт оборудования, поэтому отключения затронут несколько районов области и часть Одессы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.

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Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Отключение света 26 августа

Основные работы будут проводиться с 08:00 до 19:00. В это время электроэнергия будет отключена в части Болградского и Одесского районов области. Без света также останется часть Пересыпского района Одессы.

В Измаильском районе возможны кратковременные перебои. Там будут ремонтировать магистральную сеть, от которой получают электроэнергию райцентр и часть Сафьяновской общины. В самом Измаиле отключения запланированы дважды:

с 08:00 до 09:00;

с 17:00 до 18:00.

В эти часы без электроэнергии останутся центральная и западная части Измаила. Также свет временно отключат в селах Ларжанка, Матроска, Броска и Новая Некрасовка Сафьяновской общины.

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Энергетики предупреждают, что в случае воздушной тревоги ремонт может затянуться. После завершения работ электроснабжение будут восстанавливать постепенно, поэтому свет может появиться не сразу у всех потребителей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что эта зима для Одессы может оказаться сложнее предыдущей из-за угрозы новых ударов по украинской энергетике. Город может столкнуться с длительными локдаунами, которые местами будут длиться до двух недель, а то и дольше. В то же время в ВСУ призывают не воспринимать такой сценарий как факт и подчеркивают, что оценивать подготовку к зиме должны специалисты, непосредственно вовлеченные в этот процесс.

Стоимость коммунальных тарифов в Одессе

Также Новини.LIVE писали, что с 1 сентября тариф на электроэнергию для жителей Одессы не изменится. Бытовые потребители продолжат платить по действующим расценкам, а владельцы двухзонных счетчиков ночью смогут пользоваться электроэнергией вдвое дешевле. Также цена на газ для одесситов не изменится. Клиенты ГК Нафтогаз Украины будут платить 7,96 грн за кубометр. Кроме того, в сентябре одесситы продолжат оплачивать вывоз бытовых отходов по действующим тарифам. Единой стоимости для всего города нет: цена зависит от компании, обслуживающей конкретную территорию, а также от того, живет ли человек в многоквартирном или частном доме.