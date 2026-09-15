В Одесі 15 вересня можливі короткочасні перебої зі світлом

Фахівці проводять ремонт мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

В Одесі та частині Одеського району 15 вересня можливі короткочасні перебої з електропостачанням. Енергетики проводитимуть термінові роботи протягом дня. Перерви можуть тривати до години, а під час повітряної тривоги роботи можуть затягнутися. Через це тимчасові перебої можливі також на окремих важливих об’єктах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням не ДТЕК.

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Повідомлення про відключення. Фото: скриншот з ДТЕК

Термінові роботи

У вівторок, 15 вересня, ДТЕК Одеські електромережі проводитиме термінові роботи. Вони триватимуть із 08:00 до 17:00. У цей час у частині Одеського району області, зокрема в Одесі, можливі короткочасні відключення електропостачання. За попередженням енергетиків, світло можуть вимикати на період до однієї години. Також можливі тимчасові перебої в роботі об’єктів критичної інфраструктури.

Якщо під час робіт оголосять повітряну тривогу, їхні терміни можуть подовжити. Енергетики зазначили, що докладатимуть усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

Читайте також:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Тариф на електроенергію

У вересні 2026 року тариф на електроенергію для побутових споживачів в Одесі не змінився. За один кВт·год одесити платять 4,32 грн. Окремого тарифу для Одеси чи Одеської області немає — ціна встановлюється на загальнодержавному рівні.

Власники двозонних лічильників можуть платити за світло вдвічі менше у нічні години. З 23:00 до 07:00 діє тариф 2,16 грн за кВт·год, тоді як в інший час електроенергія коштує 4,32 грн за кВт·год.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 1 вересня РФ масовано атакувала Одесу та область ракетами й дронами. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки є пошкодження. Зокрема, пошкоджено Одеську ТЕЦ. Атака спричинила наслідки для цивільних об’єктів міста та області. Інформацію уточнюють відповідні служби. Відомо, що роботи на об’єктах тривають.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч проти 22 серпня російські війська під час масованої атаки завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Значних пошкоджень зазнали кілька об'єктів ДТЕК. Через наслідки обстрілу є перебої в роботі критичної інфраструктури. Деякі райони наразі й без води.