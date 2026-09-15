В Одессе 15 сентября возможны кратковременные перебои с электричеством

Специалисты проводят ремонт сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Одессе и части Одесского района 15 сентября возможны кратковременные перебои с электроснабжением. Энергетики будут проводить срочные работы в течение дня. Перерывы могут длиться до часа, а во время воздушной тревоги работы могут затянуться. Из-за этого временные перебои возможны также на отдельных важных объектах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

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Сообщение об отключении. Фото: скриншот с сайта ДТЭК

Срочные работы

Во вторник, 15 сентября, ДТЭК "Одесские электросети" будет проводить срочные работы. Они продлятся с 08:00 до 17:00. В это время в части Одесского района области, в частности в Одессе, возможны кратковременные отключения электроснабжения. По предупреждению энергетиков, свет могут отключать на срок до одного часа. Также возможны временные перебои в работе объектов критической инфраструктуры.

Если во время работ объявят воздушную тревогу, их сроки могут продлить. Энергетики отметили, что приложат все усилия для скорейшего восстановления электроснабжения.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

Читайте также:

сайте ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

через чат-бота в Telegram;

через личные сообщения в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Тариф на электроэнергию

В сентябре 2026 года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей в Одессе не изменился. За один кВт·ч одесситы платят 4,32 грн. Отдельного тарифа для Одессы или Одесской области нет — цена устанавливается на общегосударственном уровне.

Владельцы двухзонных счетчиков могут платить за свет вдвое меньше в ночные часы. С 23:00 до 07:00 действует тариф 2,16 грн за кВт·ч, тогда как в остальное время электроэнергия стоит 4,32 грн за кВт·ч.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 1 сентября РФ массированно атаковала Одессу и область ракетами и дронами. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. В результате атаки зафиксированы повреждения. В частности, повреждена Одесская ТЭЦ. Атака нанесла ущерб гражданским объектам города и области. Информацию уточняют соответствующие службы. Известно, что работы на объектах продолжаются.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 22 августа российские войска в ходе массированной атаки нанесли удары по энергетической инфраструктуре Одесской области. Значительные повреждения получили несколько объектов ДТЭК. Из-за последствий обстрела наблюдаются перебои в работе критически важной инфраструктуры. Некоторые районы пока остаются без воды.