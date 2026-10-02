Тарифи на воду в Чорноморську з 2 жовтня: нові ціни

На Одещині зросли ціни на воду: скільки будуть платити жителі Чорноморська
У Чорноморську змінюється вартість комунальних послуг для мешканців. Виконком міської ради затвердив нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Вони набирають чинності 2 жовтня, а загальна ціна кубометра становитиме 94,98 грн. Раніше місту пропонували значно вищий тариф, однак його поки не затвердили.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Чорноморську міську територіальну громаду.
Нові тарифи
Виконавчий комітет Чорноморської міської ради затвердив оновлені тарифи на послуги "Чорноморськводоканалу". Рішення оприлюднили на офіційному сайті міста.
З 2 жовтня мешканці сплачуватимуть:
- водопостачання — 59,46 грн за кубометр;
- водовідведення — 35,52 грн за кубометр.
Таким чином, загальна вартість водопостачання та водовідведення становитиме 94,98 грн за кубометр, замість сьогоднішніх 64,98 грн які були до цього.
Що пропонували раніше
Ще на початку вересня "Чорноморськводоканал" пропонував встановити тариф у розмірі 111,72 грн за кубометр замість тодішніх 64,98 грн. Однак цей варіант поки не затверджений. Натомість виконком ухвалив тариф 94,98 грн за кубометр, який діятиме з 2 жовтня.
Тарифи на воду в Одесі
Зазначимо, в Одесі з 15 серпня діють нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Вартість водопостачання становить 30,59 грн за кубометр без ПДВ, а водовідведення — 24,03 грн. Разом це 54,62 грн без ПДВ, або близько 65,54 грн за кубометр із ПДВ.
Крім того, нараховується абонентська плата. Її розмір залежить від кількості індивідуальних лічильників:
- без лічильника — 32,55 грн на місяць;
- за наявності одного лічильника — 42,92 грн;
- за наявності двох і більше лічильників — 48,69 грн.
Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі планують розширити мережу бюветів та облаштувати ще один комплекс у Київському районі. Нову точку з питною водою хочуть відкрити на вулиці Сім’ї Глодан, а скористатися нею містяни зможуть у 2027 році. Наразі в Одесі працюють 17 бюветів.
Також Новини.LIVE писали, що у жовтні для одеситів ціна природного газу залишиться без змін. Клієнти Нафтогазу платитимуть за кубометр за фіксованим тарифом. Окремо в платіжках буде сума за розподіл газу. Її рахують за річною замовленою потужністю, тому платіж може нараховуватися навіть тоді, коли газ майже не використовували.