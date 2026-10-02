Тарифи на воду в Чорноморську з 2 жовтня: нові ціни

Кран з водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Чорноморську змінюється вартість комунальних послуг для мешканців. Виконком міської ради затвердив нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Вони набирають чинності 2 жовтня, а загальна ціна кубометра становитиме 94,98 грн. Раніше місту пропонували значно вищий тариф, однак його поки не затвердили.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Чорноморську міську територіальну громаду.

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Нові тарифи

Виконавчий комітет Чорноморської міської ради затвердив оновлені тарифи на послуги "Чорноморськводоканалу". Рішення оприлюднили на офіційному сайті міста.

З 2 жовтня мешканці сплачуватимуть:

водопостачання — 59,46 грн за кубометр;

водовідведення — 35,52 грн за кубометр.

Таким чином, загальна вартість водопостачання та водовідведення становитиме 94,98 грн за кубометр, замість сьогоднішніх 64,98 грн які були до цього.

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Що пропонували раніше

Ще на початку вересня "Чорноморськводоканал" пропонував встановити тариф у розмірі 111,72 грн за кубометр замість тодішніх 64,98 грн. Однак цей варіант поки не затверджений. Натомість виконком ухвалив тариф 94,98 грн за кубометр, який діятиме з 2 жовтня.

Тарифи на воду в Одесі

Зазначимо, в Одесі з 15 серпня діють нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Вартість водопостачання становить 30,59 грн за кубометр без ПДВ, а водовідведення — 24,03 грн. Разом це 54,62 грн без ПДВ, або близько 65,54 грн за кубометр із ПДВ.

Крім того, нараховується абонентська плата. Її розмір залежить від кількості індивідуальних лічильників:

без лічильника — 32,55 грн на місяць;

за наявності одного лічильника — 42,92 грн;

за наявності двох і більше лічильників — 48,69 грн.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі планують розширити мережу бюветів та облаштувати ще один комплекс у Київському районі. Нову точку з питною водою хочуть відкрити на вулиці Сім’ї Глодан, а скористатися нею містяни зможуть у 2027 році. Наразі в Одесі працюють 17 бюветів.

Також Новини.LIVE писали, що у жовтні для одеситів ціна природного газу залишиться без змін. Клієнти Нафтогазу платитимуть за кубометр за фіксованим тарифом. Окремо в платіжках буде сума за розподіл газу. Її рахують за річною замовленою потужністю, тому платіж може нараховуватися навіть тоді, коли газ майже не використовували.