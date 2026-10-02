Тарифы на воду в Черноморске с 2 октября: новые цены

Кран с водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Черноморске меняется стоимость коммунальных услуг для жителей. Исполком городского совета утвердил новые тарифы на водоснабжение и водоотведение. Они вступают в силу 2 октября, а общая цена за кубометр составит 94,98 грн. Ранее городу предлагали значительно более высокий тариф, однако его пока не утвердили.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Черноморскую городскую территориальную общину.

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Новые тарифы

Исполнительный комитет Черноморского городского совета утвердил обновленные тарифы на услуги "Черноморскводоканала". Решение опубликовано на официальном сайте города.

С 2 октября жители будут платить:

водоснабжение — 59,46 грн за кубометр;

водоотведение — 35,52 грн за кубометр.

Таким образом, общая стоимость водоснабжения и водоотведения составит 94,98 грн за кубометр вместо сегодняшних 64,98 грн, которые действовали ранее.

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Что предлагалось ранее

Еще в начале сентября "Черноморскводоканал" предлагал установить тариф в размере 111,72 грн за кубометр вместо тогдашних 64,98 грн. Однако этот вариант пока не утвержден. Вместо этого исполком утвердил тариф в размере 94,98 грн за кубометр, который вступит в силу со 2 октября.

Тарифы на воду в Одессе

Отметим, что в Одессе с 15 августа действуют новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Стоимость водоснабжения составляет 30,59 грн за кубометр без НДС, а водоотведения — 24,03 грн. В сумме это 54,62 грн без НДС, или около 65,54 грн за кубометр с НДС.

Кроме того, начисляется абонентская плата. Ее размер зависит от количества индивидуальных счетчиков:

без счетчика — 32,55 грн в месяц;

при наличии одного счетчика — 42,92 грн;

при наличии двух и более счетчиков — 48,69 грн.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе планируют расширить сеть бюветов и обустроить ещё один комплекс в Киевском районе. Новую точку с питьевой водой хотят открыть на улице Семьи Глодан, а воспользоваться ею горожане смогут в 2027 году. Сейчас в Одессе работают 17 бюветов.

Также Новини.LIVE писали, что в октябре для одесситов цена на природный газ останется без изменений. Клиенты "Нафтогаза" будут платить за кубометр по фиксированному тарифу. Отдельно в счетах будет указана сумма за распределение газа. Её рассчитывают исходя из годовой заказанной мощности, поэтому плата может начисляться даже в том случае, если газ практически не использовался.