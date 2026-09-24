На Одещині будують два водогони для 68 тисяч людей

Будівництво водогону. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури

На Одещині триває будівництво двох групових водогонів, які мають забезпечити питною водою 29 населених пунктів у семи громадах. Після завершення робіт централізоване водопостачання отримають понад 68 тисяч жителів області. Загальна довжина нової інфраструктури становитиме близько 603 кілометрів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури.

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Перший водогін

Перший проєкт охоплює 11 населених пунктів, де проживають близько 19,8 тисячі людей. Тут передбачено будівництво 84,06 км магістрального водогону та 180,29 км розвідних мереж. Проєктна потужність системи — до 50 тисяч кубометрів води на добу.

Наразі роботи одночасно ведуть на кількох об’єктах. Зокрема, будують насосну станцію першого підйому, магістральний водогін і водозабірну споруду. Також облаштовують камеру №21, колодязі насосних станцій та канал-відстійник.

На майданчиках уже готують виробничу базу й території для будівництва, облаштовують під’їзні дороги, дамбу намиву, щебеневу основу та бетонну підготовку. Також змонтовано опалубку, розпочато встановлення буросічних і буронабивних паль та облаштування тимчасових водопропускних трубопроводів.

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Другий водогін

Другий проєкт має забезпечити водою 18 населених пунктів із населенням понад 48,6 тисячі людей. Він передбачає 133,94 км магістрального водогону та 204,4 км розвідних мереж. Проєктна потужність системи становитиме 16,58 тисячі кубометрів води на добу.

Основні роботи зараз зосереджені на насосній станції IV підйому та резервуарі чистої води. Будівельники розробляють котловани, влаштовують щебеневу основу і бетонну підготовку, виконують гідроізоляцію та армування фундаментної плити. Також триває підготовка фундаменту під баштовий кран.

Тариф на воду

У жовтні 2026 року для побутових споживачів в Одесі діятимуть тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, які почали застосовувати з 15 серпня. Вартість водопостачання становить 30,59 грн за кубометр без ПДВ, а водовідведення — 24,03 грн. Разом це 54,62 грн за кубометр без ПДВ, або 65,54 грн з урахуванням 20% податку. Окремо одесити сплачують щомісячну абонентську плату. Для будинків без загальнобудинкового вузла комерційного обліку її розмір залежить від кількості індивідуальних лічильників. Без лічильника плата становить 32,55 грн на місяць, з одним — 42,92 грн, а з двома або більше — 48,69 грн. Ця сума нараховується окремо від оплати за спожиті воду та водовідведення.

Для суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення встановлені інші тарифи. Водопостачання коштує 17,19 грн за кубометр без ПДВ, а водовідведення — 10,75 грн. Разом дві послуги становлять 27,94 грн за кубометр без урахування ПДВ.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі планують розширити мережу бюветів та облаштувати ще один комплекс у Київському районі. Нову точку з питною водою хочуть відкрити на вулиці Сім’ї Глодан, а скористатися нею містяни зможуть у 2027 році. Наразі в Одесі працюють 17 бюветів.

Також Новини.LIVE писали, що у жовтні для одеситів ціна природного газу залишиться без змін. Клієнти Нафтогазу платитимуть за кубометр за фіксованим тарифом. Окремо в платіжках буде сума за розподіл газу. Її рахують за річною замовленою потужністю, тому платіж може нараховуватися навіть тоді, коли газ майже не використовували.