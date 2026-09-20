Річку Когильник на Одещині планують відновлювати: що це дасть

Річка Когильник на Одещині. Фото: Rewilding Ukraine

На Одещині розпочинають дослідження річки Когильник та її приток, щоб визначити штучні перешкоди, які найбільше заважають природній течії. Фахівці обстежать сотні кілометрів водних шляхів та з'ясують, які застарілі дамби, греблі й інші споруди доцільно прибрати.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Rewilding Ukraine.

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Ситуація з річкою Когильник

Когильник — це степова річка завдовжки 243 кілометри. Вона бере початок у Молдові, протікає півднем України та впадає в озеро Сасик. Разом із притоками річка утворює екологічний коридор між степовими територіями та Чорним морем. Нині природний водний режим Когильника порушений.

Лише в українській частині басейну відомо про понад 50 наявних або потенційних перешкод. Серед них — дамби, греблі, шлюзи та інші гідротехнічні споруди. Частина цих об'єктів застаріла, пошкоджена або вже не використовується. Водночас вони можуть перешкоджати вільній течії, ускладнювати переміщення риби та змінювати водний режим.

Що планують зробити для відновлення

Rewilding Ukraine за підтримки Open Rivers Programme розпочинає дослідження басейну Когильника. Щоб встановити, які штучні перешкоди найбільше впливають на річку та усунення яких із них матиме найбільший ефект для відновлення природної течії. Команда має обстежити 120 кілометрів української частини Когильника та понад 324 кілометри його основних приток.

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Фахівці проведуть інвентаризацію гідротехнічних споруд та оцінять їхній стан. Після цього визначать ключові перешкоди, створять ГІС-базу та підготують план ліквідації зайвих споруд і відновлення Когильника. В організації наголошують, що йдеться поки саме про обстеження та визначення споруд, які доцільно усунути, а не про вже ухвалене рішення демонтувати всі наявні дамби чи греблі.

Досвід відновлення Когильника надалі планують використати для роботи з іншими малими та середніми річками України й сусідніх країн.

Ситуація з водою на Одещині

Раніше Новини.LIVE писали, що ситуація з водними ресурсами на Одещині у 2026 році вже неодноразово ставала критичною. Влітку через обміління Дністра на окремих ділянках рівень води опускався до найнижчих показників за весь час спостережень, а в серпні через маловоддя Катлабух довелося примусово наповнювати водою з Дунаю. Проблеми фіксують і на інших водоймах: екологи попереджали про погіршення стану Ялпуга та Сасика, де посухи, спека, забруднення та порушений водообмін створюють ризики для водних екосистем.