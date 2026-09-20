Реку Когильник на Одесчине планируют восстановить: что это даст

Река Когильник в Одесской области. Фото: Rewilding Ukraine

В Одесской области начинают исследование реки Когильник и её притоков, чтобы выявить искусственные препятствия, которые больше всего мешают естественному течению. Специалисты обследуют сотни километров водных путей и выяснят, какие устаревшие дамбы, плотины и другие сооружения целесообразно убрать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Rewilding Ukraine.

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Ситуация с рекой Когильник

Когильник — это степная река длиной 243 километра. Она берёт начало в Молдове, протекает по югу Украины и впадает в озеро Сасик. Вместе с притоками река образует экологический коридор между степными территориями и Черным морем. В настоящее время естественный водный режим Когильника нарушен.

Только в украинской части бассейна известно о более чем 50 существующих или потенциальных препятствиях. Среди них — дамбы, плотины, шлюзы и другие гидротехнические сооружения. Часть этих объектов устарела, повреждена или уже не используется. В то же время они могут препятствовать свободному течению, затруднять перемещение рыбы и изменять водный режим.

Что планируется сделать для восстановления

Rewilding Ukraine при поддержке Open Rivers Programme начинает исследование бассейна Когильника. Цель — установить, какие искусственные препятствия больше всего влияют на реку и устранение каких из них даст наибольший эффект для восстановления естественного течения. Команда должна обследовать 120 километров украинской части реки Когильник и более 324 километров её основных притоков.

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Специалисты проведут инвентаризацию гидротехнических сооружений и оценят их состояние. После этого определят ключевые препятствия, создадут ГИС-базу и подготовят план ликвидации лишних сооружений и восстановления Когильника. В организации подчеркивают, что речь идет пока именно об обследовании и определении сооружений, которые целесообразно устранить, а не о уже принятом решении демонтировать все имеющиеся дамбы или плотины.

Опыт восстановления Когильника в дальнейшем планируют использовать для работы с другими малыми и средними реками Украины и соседних стран.

Ситуация с водой в Одесской области

Ранее Новини.LIVE писали, что ситуация с водными ресурсами в Одесской области в 2026 году уже неоднократно становилась критической. Летом из-за обмеления Днестра на отдельных участках уровень воды опускался до самых низких показателей за всё время наблюдений, а в августе из-за маловодья Катлабух пришлось принудительно наполнять водой из Дуная. Проблемы фиксируются и на других водоемах: экологи предупреждали об ухудшении состояния Ялпуга и Сасика, где засухи, жара, загрязнение и нарушенный водообмен создают риски для водных экосистем.