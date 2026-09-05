Озера Одещини під загрозою: що відбувається з Ялпугом і Сасиком

Озеро Ялпуг на Одещині. Фото: Махала

Одещина може втратити природну цінність одразу кількох великих водойм. Екологи звернули увагу на стан Ялпуга та Сасика, де забруднення, спека, посухи та порушений водообмін створюють умови для "цвітіння" води і загибелі риби. Тим часом в Ізмаїльському районі вже зафіксували замор одразу кількох видів риби.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Державну екологічну інспекцію Південно-Західного округу.

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Що відбувається з одером Ялпуг

Ялпуг — це найбільше природне прісноводне озеро України та одна з найважливіших водойм Придунав'я. Проте його розміри не захищають озеро від поступового погіршення стану води. Одна з проблем полягає в тому, що водойма залежить не лише від процесів на території Одещини. Частина його водозбору розташована за межами України, а разом із річковою водою до озера можуть потрапляти забруднювачі із сусідніх країн.

Екологи серед основних ризиків називають агрохімікати, недостатньо очищені стоки та інші забруднення. Ситуацію погіршує клімат півдня: тривалі посухи, висока температура та сильне випаровування зменшують кількість води. У результаті вода може почати активно "цвісти", а кількість кисню в ній — падати. Для риби та інших водних організмів такий процес особливо небезпечний і може призводити до заморів.

Проблема стосується не лише Ялпуга. Придунайські озера Одещини останніми роками потерпають від міління та нестачі води, а в окремих водоймах рівень опускався до критичних показників.

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Сасик намагалися перетворити на прісний

Зовсім інша проблема виникла із Сасиком. Спочатку це був солоний лиман із природним зв'язком із Чорним морем. У радянські часи його відокремили від моря дамбою та з'єднали каналом із Дунаєм. Водойму намагалися опріснити та використовувати для господарських потреб. Повністю змінити природну систему не вдалося. Солі залишилися в донних відкладах і продовжують впливати на воду. Згодом зрошення земель водою із Сасика припинили через її незадовільну якість.

Порушення природного водообміну позначилося і на екосистемі. У Сасику фіксують періоди "цвітіння" води та замори риби. Питання відновлення природного стану водойми обговорюють роками, однак для цього потрібні не лише екологічні дослідження, а й рішення щодо подальшого режиму самого озера.

На півдні Одещини вже зафіксували новий замор риби

На тлі проблем із водоймами регіону наприкінці серпня екологи отримали ще один тривожний сигнал. У меліоративному каналі "Мирновський" в Ізмаїльському районі виявили загиблу рибу. На поверхні та біля берегів каналу інспектори знайшли щуку, плітку, окуня та карася. Причину їхньої загибелі поки не встановили.

Фахівці відібрали проби води та направили їх на лабораторне дослідження. Аналіз має показати, які показники води змінилися та що могло спричинити замор. Раніше Новини.LIVE писали, що схожа ситуація була у Хаджибейському лимані на Одещині. 18 серпня масовий замор піленгаса зафіксували біля Болгарки та Паліївки. 13 серпня мертву рибу виявили неподалік села Холодна Балка Нерубайської громади. Тоді на поверхні води зафіксували загиблих піленгаса і коропа, а також креветок. Згодом фахівці у воді знайшли сірководень.

Стан водойм на Одещині

Складна ситуація склалася на Придунайських озерах. Мовиться про Кагул, Ялпуг, Картал, Кугурлуй, Катлабух, Китай та Сасик. Новини.LIVE також повідомляли, що в озері Катлабух рівень уже опустився до критичної позначки. Щоб стабілізувати ситуацію, озеро вже почали примусово наповнювати за допомогою насосних станцій. Крім того, інші водойми планують модернізувати. Першим етапом має стати реконструкція системи енергозабезпечення головної насосної станції Суворівської зрошувальної системи.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що в Одеській області погіршується ситуація з водними ресурсами через критичне обміління Дністра. За даними Українського гідрометеорологічного центру, на окремих ділянках річки рівень води опустився до найнижчих показників за весь час спостережень. Екологи попереджають, що це не тимчасове явище, а наслідок кліматичних змін, до яких Одесі доведеться адаптуватися.