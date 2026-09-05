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Главная Одесса Обмеление водоемов на Одесчине: под угрозой одно из крупнейших озер Украины

Обмеление водоемов на Одесчине: под угрозой одно из крупнейших озер Украины

Ua ru
5 сентября 2026 13:26
Озера Одесской области под угрозой: что происходит с Ялпугом и Сасиком
Озеро Ялпуг в Одесской области. Фото: Махала

Одесская область может лишиться природной ценности сразу нескольких крупных водоемов. Экологи обратили внимание на состояние Ялпуга и Сасика, где загрязнение, жара, засухи и нарушенный водообмен создают условия для "цветения" воды и гибели рыбы. Между тем в Измаильском районе уже зафиксировали загибель сразу нескольких видов рыбы.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Юго-Западного округа.

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Что происходит с озером Ялпуг

Ялпуг — это крупнейшее природное пресноводное озеро Украины и один из важнейших водоемов Придунавья. Однако его размеры не защищают озеро от постепенного ухудшения состояния воды. Одна из проблем заключается в том, что водоем зависит не только от процессов на территории Одесской области. Часть его водосбора расположена за пределами Украины, а вместе с речной водой в озеро могут попадать загрязнители из соседних стран.

Экологи среди основных рисков называют агрохимикаты, недостаточно очищенные стоки и другие загрязнения. Ситуацию усугубляет климат юга: длительные засухи, высокая температура и сильное испарение уменьшают количество воды. В результате вода может начать активно «цвести», а количество кислорода в ней — снижаться. Для рыбы и других водных организмов такой процесс особенно опасен и может приводить к массовой гибели.

Проблема касается не только Ялпуга. Придунайские озера Одесской области в последние годы страдают от меления и нехватки воды, а в отдельных водоемах уровень опускался до критических показателей.

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Сасик пытались превратить в пресное

Совсем другая проблема возникла с Сасиком. Изначально это был соленый лиман с естественной связью с Черным морем. В советские времена его отделили от моря дамбой и соединили каналом с Дунаем. Водоем пытались опреснить и использовать для хозяйственных нужд. Полностью изменить природную систему не удалось. Соли остались в донных отложениях и продолжают влиять на воду. Впоследствии орошение земель водой из Сасика прекратили из-за ее неудовлетворительного качества.

Нарушение естественного водообмена сказалось и на экосистеме. В Сасике фиксируют периоды "цветения" воды и загиба рыбы. Вопрос восстановления естественного состояния водоема обсуждают годами, однако для этого нужны не только экологические исследования, но и решение о дальнейшем режиме самого озера.

На юге Одесской области уже зафиксировали новую гибель рыбы

На фоне проблем с водоемами региона в конце августа экологи получили ещё один тревожный сигнал. В мелиоративном канале "Мирновский" в Измаильском районе обнаружили погибшую рыбу. На поверхности и у берегов канала инспекторы нашли щуку, плотву, окуня и карася. Причину их гибели пока не установили.

Специалисты отобрали пробы воды и направили их на лабораторное исследование. Анализ должен показать, какие показатели воды изменились и что могло вызвать загибель рыбы. Ранее Новини.LIVE писали, что похожая ситуация была в Хаджибейском лимане в Одесской области. 18 августа массовую гибель пиленгаса зафиксировали возле Болгарки и Палиевки. 13 августа мертвую рыбу обнаружили недалеко от села Холодная Балка Нерубайской общины. Тогда на поверхности воды зафиксировали погибших пиленгасов и карпов, а также креветок. Впоследствии специалисты обнаружили в воде сероводород.

Состояние водоемов Одесчины

Сложная ситуация сложилась на Придунайских озерах. Речь идет о Кагуле, Ялпуге, Картале, Кугурлуе, Катлабухе, Китае и Сасике. Новини.LIVE также сообщали, что в озере Катлабух уровень уже опустился до критической отметки. Чтобы стабилизировать ситуацию, озеро уже начали принудительно наполнять с помощью насосных станций. Кроме того, другие водоемы планируют модернизировать. Первым этапом должна стать реконструкция системы энергоснабжения главной насосной станции Суворовской оросительной системы.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области ухудшается ситуация с водными ресурсами из-за критического обмеления Днестра. По данным Украинского гидрометеорологического центра, на отдельных участках реки уровень воды опустился до самых низких показателей за все время наблюдений. Экологи предупреждают, что это не временное явление, а следствие климатических изменений, к которым Одессе придется адаптироваться.

вода Новости Одессы рыба озеро отсутствие воды
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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