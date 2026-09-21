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Головна Одеса В Одесі закрили один із бюветів на капітальний ремонт

В Одесі закрили один із бюветів на капітальний ремонт

Ua ru
21 вересня 2026 11:09
Бювет у сквері Мечникова в Одесі закрили: коли відновлять воду
Жінка набирає воду у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

Бюветний комплекс у сквері Мечникова в Одесі з 21 вересня закрили на капітальний ремонт. На об’єкті планують оновити конструкції, фасад, покрівлю та внутрішні приміщення. Також модернізують водопідготовку й мережі. Подачу води мають відновити наприкінці IV кварталу. Повністю роботи планують завершити у 2027 році.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ЖКС Одеси.

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Що змінять

Під час ремонту на об’єкті спочатку проведуть демонтажні роботи та підготують його до оновлення. Фундамент і конструкції посилять, а фасад та стіни відремонтують. Також у бюветі облаштують нову покрівлю та оновлять внутрішні приміщення.

Окремо передбачена модернізація системи водопідготовки. На об’єкті прокладуть нові мережі водопостачання та каналізації, облаштують водовідведення, оновлять електропостачання й освітлення. Також встановлять систему відеоспостереження.

Коли повернуть воду

Подачу води до бювету планують відновити наприкінці IV кварталу. Водночас капітальний ремонт триватиме довше — завершити всі роботи планують до кінця ІІ кварталу 2027 року.

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На час ремонту скористатися бюветами можна у Прохоровському сквері та за адресою: вул. Дальницька, 25.

Адреси бюветів

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів. Глибина свердловин становить від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

  • сквер Михайлівський,
  • пр. Небесної Сотні, 14,
  • вул. Дальницька, 25,
  • вул. М. Говорова,
  • вул. Просвіти, 1-Д,
  • вул. Геранієва,
  • вул. Кримська,
  • вул. Героїв оборони
  • сквер Прохоровський,
  • вул. І. Рабіна,
  • вул. Інглезі
  • пр. Лесі Українки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтану,
  • вул. Космонавтів,
  • сквер Старобазарний.

Тариф на воду

Зазначимо, що з 15 серпня 2026 року в Одесі діють нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Вартість води становить 30,59 грн за кубометр без ПДВ, а водовідведення — 24,03 грн. Разом із податком мешканці сплачують близько 65,54 грн за кубометр.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі планують розширити мережу бюветів та облаштувати ще один комплекс у Київському районі. Нову точку з питною водою хочуть відкрити на вулиці Сім’ї Глодан, а скористатися нею містяни зможуть у 2027 році. Наразі в Одесі працюють 17 бюветів.

Також Новини.LIVE писали, що у жовтні для одеситів ціна природного газу залишиться без змін. Клієнти Нафтогазу платитимуть за кубометр за фіксованим тарифом. Окремо в платіжках буде сума за розподіл газу. Її рахують за річною замовленою потужністю, тому платіж може нараховуватися навіть тоді, коли газ майже не використовували.

Одеса ремонт водопостачання вода Новини Одеси
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко

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