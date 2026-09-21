Бювет у сквері Мечникова в Одесі закрили: коли відновлять воду

Жінка набирає воду у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

Бюветний комплекс у сквері Мечникова в Одесі з 21 вересня закрили на капітальний ремонт. На об’єкті планують оновити конструкції, фасад, покрівлю та внутрішні приміщення. Також модернізують водопідготовку й мережі. Подачу води мають відновити наприкінці IV кварталу. Повністю роботи планують завершити у 2027 році.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ЖКС Одеси.

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Що змінять

Під час ремонту на об’єкті спочатку проведуть демонтажні роботи та підготують його до оновлення. Фундамент і конструкції посилять, а фасад та стіни відремонтують. Також у бюветі облаштують нову покрівлю та оновлять внутрішні приміщення.

Окремо передбачена модернізація системи водопідготовки. На об’єкті прокладуть нові мережі водопостачання та каналізації, облаштують водовідведення, оновлять електропостачання й освітлення. Також встановлять систему відеоспостереження.

Коли повернуть воду

Подачу води до бювету планують відновити наприкінці IV кварталу. Водночас капітальний ремонт триватиме довше — завершити всі роботи планують до кінця ІІ кварталу 2027 року.

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На час ремонту скористатися бюветами можна у Прохоровському сквері та за адресою: вул. Дальницька, 25.

Адреси бюветів

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів. Глибина свердловин становить від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

Тариф на воду

Зазначимо, що з 15 серпня 2026 року в Одесі діють нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Вартість води становить 30,59 грн за кубометр без ПДВ, а водовідведення — 24,03 грн. Разом із податком мешканці сплачують близько 65,54 грн за кубометр.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі планують розширити мережу бюветів та облаштувати ще один комплекс у Київському районі. Нову точку з питною водою хочуть відкрити на вулиці Сім’ї Глодан, а скористатися нею містяни зможуть у 2027 році. Наразі в Одесі працюють 17 бюветів.

Також Новини.LIVE писали, що у жовтні для одеситів ціна природного газу залишиться без змін. Клієнти Нафтогазу платитимуть за кубометр за фіксованим тарифом. Окремо в платіжках буде сума за розподіл газу. Її рахують за річною замовленою потужністю, тому платіж може нараховуватися навіть тоді, коли газ майже не використовували.