В Одесі два бювети тимчасово не працюватимуть через ремонт

Бювет в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеситам варто заздалегідь подбати про запас питної води, адже в місті тимчасово не працюватимуть два бюветні комплекси. Причиною стали ремонтні роботи. Обмеження триватиме майже дві доби, тож містян просять врахувати це під час планування користування бюветами. Після завершення робіт комплекси мають відновити роботу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ЖКС Одеси.

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Де не буде води

Тимчасово призупинять роботу бюветних комплексів за двома адресами:

вул. Дальницька, 25;

вул. Добровольців.

У цей період вода в зазначених бюветах подаватися не буде.

Коли проведуть ремонт

Обмеження почне діяти з 18:00 7 вересня. Орієнтовно роботу бюветних комплексів планують відновити о 08:00 9 вересня. Містян просять врахувати цю інформацію та заздалегідь подбати про необхідний запас води на час проведення ремонтних робіт.

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Адреси бюветів

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів. Глибина свердловин становить від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

Вода в магазинах

Попри удари по складах із продуктами та розподільчих центрах, через які в магазинах по Україні виникли перебої з окремими категоріями товарів, проблем із питною водою немає. Ажіотажу на воду в супермаркетах Одеси не спостерігається. Полиці залишаються заповненими, а покупці не скуповують її масово. Водночас є певні труднощі з наявністю окремих видів солодкої газованої води.

Тариф на воду

Зазначимо, що з 15 серпня 2026 року в Одесі діють нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Вартість води становить 30,59 грн за кубометр без ПДВ, а водовідведення — 24,03 грн. Разом із податком мешканці сплачують близько 65,54 грн за кубометр.

Як повідомляли Новини.LIVE, у вересні 2026 року основні комунальні тарифи для одеситів залишаються без змін. Ціни на електроенергію, газ, воду та вивезення сміття наразі не переглядають. Водночас містянам варто врахувати нові тарифи на воду, які діють з серпня.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі планують розширити мережу бюветів та облаштувати ще один комплекс у Київському районі. Нову точку з питною водою хочуть відкрити на вулиці Сім’ї Глодан, а скористатися нею містяни зможуть у 2027 році. Наразі в Одесі працюють 17 бюветів.