В Одессе два бювета временно не будут работать из-за ремонта

Бювет в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Жителям Одессы следует заранее позаботиться о запасе питьевой воды, ведь в городе временно не будут работать два бюветных комплекса. Причиной стали ремонтные работы. Ограничение продлится почти двое суток, поэтому горожан просят учесть это при планировании посещения бюветов. После завершения работ комплексы должны возобновить работу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ЖКС Одессы.

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Где не будет воды

Временно приостановят работу бюветных комплексов по двум адресам:

ул. Дальницкая, 25;

ул. Добровольцев.

В этот период вода в указанных бюветах подаваться не будет.

Когда будет проведен ремонт

Ограничение вступит в силу с 18:00 7 сентября. Ориентировочно работу бюветных комплексов планируют возобновить в 08:00 9 сентября. Горожан просят принять эту информацию во внимание и заранее позаботиться о необходимом запасе воды на время проведения ремонтных работ.

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Адреса бюветов

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов. Глубина скважин составляет от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

просп. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвиты, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

просп. Леси Украинки, 33,

просп. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

Вода в магазинах

Несмотря на удары по складам с продуктами и распределительным центрам, из-за которых в магазинах по всей Украине возникли перебои с отдельными категориями товаров, проблем с питьевой водой нет. Ажиотажа на воду в супермаркетах Одессы не наблюдается. Полки остаются заполненными, а покупатели не скупают её массово. В то же время есть определённые трудности с наличием отдельных видов сладкой газированной воды.

Тариф на воду

Отметим, что с 15 августа 2026 года в Одессе действуют новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Стоимость воды составляет 30,59 грн за кубометр без НДС, а водоотведения — 24,03 грн. Вместе с налогом жители платят около 65,54 грн за кубометр.

Как сообщали Новини.LIVE, в сентябре 2026 года основные коммунальные тарифы для одесситов остаются без изменений. Цены на электроэнергию, газ, воду и вывоз мусора пока не пересматриваются. В то же время горожанам стоит учесть новые тарифы на воду, действующие с августа.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе планируют расширить сеть бюветов и обустроить ещё один комплекс в Киевском районе. Новую точку с питьевой водой хотят открыть на улице Семьи Глодан, а воспользоваться ею жители города смогут в 2027 году. Сейчас в Одессе работают 17 бюветов.