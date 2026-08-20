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Головна Одеса В Одесі змінили тариф на воду: вартість за кубометр у вересні

В Одесі змінили тариф на воду: вартість за кубометр у вересні

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2026 16:49
Тариф на воду в Одесі у вересні: скільки коштує кубометр
Людина миє руки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі з середини серпня змінилися тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Тож у вересні для одеситів вода коштуватиме понад 30 грн за кубометр без ПДВ, а водовідведення — більш ніж 24 грн. 

Про це йдеться у розпорядженні начальника Одеської міської військової адміністрації №339-2026 від 14 серпня, передає Новини.LIVE.

Скільки коштує вода в Одесі

Згідно з документом, для споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, застосовуються такі тарифи:

  • централізоване водопостачання — 30,59 грн за кубометр без ПДВ;
  • централізоване водовідведення — 24,03 грн за кубометр без ПДВ.

Разом це 54,62 грн за кубометр без ПДВ. З урахуванням 20% ПДВ загальна сума становить приблизно 65,54 грн за кубометр водопостачання та водовідведення. Розпорядження набрало чинності з дня його офіційного опублікування, а зазначені тарифи застосовуються з 15 серпня 2026 року.

Абонплата за воду в Одесі

Окрім оплати фактично спожитої води, одесити щомісяця сплачують абонентську плату. Її розмір залежить, зокрема, від наявності лічильників. Для абонентів у будинках, де немає загальнобудинкового вузла комерційного обліку води, діють три розміри плати.

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  • Якщо у квартирі немає індивідуального лічильника, абонплата становить 32,55 грн на місяць. За наявності одного лічильника — 42,92 грн, а двох або більше — 48,69 грн на місяць.

Важливо відзначити, що це не вартість води і не тариф за кубометр. Абонентська плата нараховується окремо від суми за спожиті кубометри води та послуги водовідведення. 

Тарифи для підприємств

Інші розцінки встановили для споживачів, які самі є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

Для них тариф на водопостачання після коригування становить 17,19 грн за кубометр без ПДВ, а на водовідведення — 10,75 грн. Разом це 27,94 грн за кубометр без урахування податку.

Про перегляд тарифів заявили ще навесні

Про намір змінити вартість водопостачання та водовідведення "Інфоксводоканал" офіційно повідомив 18 травня 2026 року. Зауваження та пропозиції щодо розрахунків підприємство приймало до 29 травня включно.

Тоді, як повідомляли Новини.LIVE, підприємство, пояснювало необхідність перегляду тарифів значним зростанням витрат. Зокрема, планові витрати на електроенергію для водопостачання збільшилися на 43,8%, для водовідведення — на 48,7%, а витрати на оплату праці — майже на 30%. Можливе підвищення цін на воду в місті обговорювали кілька місяців. Однак у липні члени одеського виконкому не підтримали пропозицію щодо коригування тарифів, тому рішення провалили.

Також Новини.LIVE  писали, що в Одесі готують нові проєкти, які мають вирішити проблему регулярних підтоплень під час сильних злив. Частину колекторів уже розчищають та ремонтують, однак місту потрібна повноцінна система зливової каналізації.

тарифи водопостачання вода Новини Одеси вартість
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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