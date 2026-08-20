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Главная Одесса В Одессе изменили тариф на воду: стоимость за кубометр в сентябре

В Одессе изменили тариф на воду: стоимость за кубометр в сентябре

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 16:49
Тариф на воду в Одессе в сентябре: сколько стоит кубометр
Человек моет руки. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе с середины августа изменились тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Таким образом, в сентябре для одесситов вода будет стоить более 30 грн за кубометр без НДС, а водоотведение — более 24 грн.

Об этом говорится в распоряжении начальника Одесской городской военной администрации №339-2026 от 14 августа, передает Новини.LIVE.

Сколько стоит вода в Одессе

Согласно документу, для потребителей, не являющихся субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, применяются следующие тарифы:

  • централизованное водоснабжение — 30,59 грн за кубометр без НДС;
  • централизованное водоотведение — 24,03 грн за кубометр без НДС.

Итого — 54,62 грн за кубометр без НДС. С учетом 20% НДС общая сумма составляет примерно 65,54 грн за кубометр водоснабжения и водоотведения. Распоряжение вступило в силу со дня его официального опубликования, а указанные тарифы применяются с 15 августа 2026 года.

Абонентская плата за воду в Одессе

Помимо оплаты фактически потребленной воды, одесситы ежемесячно уплачивают абонентскую плату. Ее размер зависит, в частности, от наличия счетчиков. Для абонентов в домах, где нет общедомового узла коммерческого учета воды, действуют три размера платы.

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  • Если в квартире нет индивидуального счетчика, абонентская плата составляет 32,55 грн в месяц. При наличии одного счетчика — 42,92 грн, а двух или более — 48,69 грн в месяц.

Важно отметить, что это не стоимость воды и не тариф за кубометр. Абонентская плата начисляется отдельно от суммы за потребленные кубометры воды и услуги водоотведения.

Тарифы для предприятий

Другие расценки установлены для потребителей, которые сами являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения.

Для них тариф на водоснабжение после корректировки составляет 17,19 грн за кубометр без НДС, а на водоотведение — 10,75 грн. В сумме это 27,94 грн за кубометр без учета налога.

О пересмотре тарифов заявили ещё весной

О намерении изменить стоимость водоснабжения и водоотведения "Инфоксводоканал" официально сообщил 18 мая 2026 года. Замечания и предложения по расчетам предприятие принимало до 29 мая включительно.

Тогда, как сообщали Новини.LIVE, предприятие объясняло необходимость пересмотра тарифов значительным ростом расходов. В частности, плановые расходы на электроэнергию для водоснабжения увеличились на 43,8%, для водоотведения — на 48,7%, а расходы на оплату труда — почти на 30%. Возможное повышение цен на воду в городе обсуждали несколько месяцев. Однако в июле члены одесского исполкома не поддержали предложение о корректировке тарифов, поэтому решение не было принято.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе готовят новые проекты, которые должны решить проблему регулярных подтоплений во время сильных ливней. Часть коллекторов уже расчищают и ремонтируют, однако городу нужна полноценная система ливневой канализации.

тарифы водоснабжение вода Новости Одессы стоимость
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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