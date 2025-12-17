У Пересипському районі Одеси будують новий бювет

В Одесі будують новий бювет — де саме
Одеса розширює мережу бюветів на тлі блекаутів і перебоїв з водою. Місту потрібні надійні резервні джерела питної води. Один із нових об’єктів з’явиться в Пересипському районі. Будівництво вже стартувало.
Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Будівництво бювету
У Пересипському районі Одеси розпочали будівництво нового бюветного комплексу. Його облаштовують на вулиці Академіка Сахарова. Наразі на локації заливають фундамент майбутньої споруди. Попереду — буріння свердловин
и, монтаж систем очищення води та облаштування зручного пункту видачі. Бювет має працювати як у звичайному режимі, так і під час надзвичайних ситуацій.
Під час будівельних робіт частину зелених насаджень приберуть. Після завершення проєкту територію обіцяють упорядкувати та озеленити. Новий бювет забезпечить район якісною питною водою та стане важливим резервом у періоди перебоїв з електро- і водопостачанням.
