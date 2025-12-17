У Пересипському районі Одеси будують новий бювет

Будівництво бювету в Одесі. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Одеса розширює мережу бюветів на тлі блекаутів і перебоїв з водою. Місту потрібні надійні резервні джерела питної води. Один із нових об’єктів з’явиться в Пересипському районі. Будівництво вже стартувало.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Будівництво бювету

У Пересипському районі Одеси розпочали будівництво нового бюветного комплексу. Його облаштовують на вулиці Академіка Сахарова. Наразі на локації заливають фундамент майбутньої споруди. Попереду — буріння свердловин

и, монтаж систем очищення води та облаштування зручного пункту видачі. Бювет має працювати як у звичайному режимі, так і під час надзвичайних ситуацій.

Фундамент нового бювету. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Під час будівельних робіт частину зелених насаджень приберуть. Після завершення проєкту територію обіцяють упорядкувати та озеленити. Новий бювет забезпечить район якісною питною водою та стане важливим резервом у періоди перебоїв з електро- і водопостачанням.

Будівництво бювету в Одесі. Фото: Сергій Лисак/Telegram

