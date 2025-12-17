Відео
В Одесі будують новий бювет — де саме

Дата публікації: 17 грудня 2025 12:46
У Пересипському районі Одеси будують новий бювет
Будівництво бювету в Одесі. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Одеса розширює мережу бюветів на тлі блекаутів і перебоїв з водою. Місту потрібні надійні резервні джерела питної води. Один із нових об’єктів з’явиться в Пересипському районі. Будівництво вже стартувало.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Читайте також:

Будівництво бювету

У Пересипському районі Одеси розпочали будівництво нового бюветного комплексу. Його облаштовують на вулиці Академіка Сахарова. Наразі на локації заливають фундамент майбутньої споруди. Попереду — буріння свердловин
и, монтаж систем очищення води та облаштування зручного пункту видачі. Бювет має працювати як у звичайному режимі, так і під час надзвичайних ситуацій.

В Одесі будують новий бювет
Фундамент нового бювету. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Під час будівельних робіт частину зелених насаджень приберуть. Після завершення проєкту територію обіцяють упорядкувати та озеленити. Новий бювет забезпечить район якісною питною водою та стане важливим резервом у періоди перебоїв з електро- і водопостачанням.

В Одесі будують новий бювет
Будівництво бювету в Одесі. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі збудують новий дитячий медичний центр. Також ми писали, що в Одесі судитимуть чоловіка, який самовільно збудував будинок на узбережжі.

Одеса Одеська область водопостачання вода будівництво Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
