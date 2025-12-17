В Пересыпском районе Одессы строят новый бювет

Строительство бювета в Одессе. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Одесса расширяет сеть бюветов на фоне блэкаутов и перебоев с водой. Городу нужны надежные резервные источники питьевой воды. Один из новых объектов появится в Пересыпском районе. Строительство уже стартовало.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Реклама

Читайте также:

Строительство бювета

В Пересыпском районе Одессы начали строительство нового бюветного комплекса. Его обустраивают на улице Академика Сахарова. Сейчас на локации заливают фундамент будущего сооружения. Впереди — бурение скважин

и, монтаж систем очистки воды и обустройство удобного пункта выдачи. Бювет должен работать как в обычном режиме, так и во время чрезвычайных ситуаций.

Фундамент нового бювета. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Во время строительных работ часть зеленых насаждений уберут. После завершения проекта территорию обещают благоустроить и озеленить. Новый бювет обеспечит район качественной питьевой водой и станет важным резервом в периоды перебоев с электро- и водоснабжением.

Строительство бювета в Одессе. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Напомним, мы сообщали, что в Одессе построят новый детский медицинский центр. Также мы писали, что в Одессе будут судить мужчину, который самовольно построил дом на побережье.