Построил дом у моря в Одессе без документов — как накажут

Дата публикации 3 декабря 2025 10:57
Житель области незаконно строил дом возле моря в Одессе
Задержанный и правоохранитель в кабинете. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

У одесского побережья появился очередной самострой. Житель области занял землю громады и взялся строить дом без всякого документа. Правоохранители быстро выявили нарушения. Постройку арестовали, а владельцу объявили подозрение.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Незаконное строительство

По данным следствия, 42-летний житель Березовского района решил построить дом для семьи на земле у побережья в Киевском районе Одессы. Разрешений на участок или строительство он не получал. В начале года мужчина нанял рабочих, которые возвели двухэтажный дом площадью более 118 квадратных метров. При этом, земельный участок на 0,059 га принадлежит территориальной общине города. После проверки суд наложил арест на новостройку, а материалы следствия передали прокурорам.

В Одесі чоловік сяде у тюрму через незаконне будівництво
Дом, который построил мужчина. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Как наказали

Полицейские собрали доказательства и сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 197-1 УК — самовольное строительство на незаконно занятой земле. Ему грозит до трех лет ограничения свободы.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе выделили миллионы на снос нахалстроя. Также мы писали, что в Одессе за 58 миллионов отреставрируют исторический дом.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
