Житель області незаконно будував будинок біля моря в Одесі

Затриманий та правоохоронець у кабінеті. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Біля одеського узбережжя з’явився черговий самобуд. Мешканець області зайняв землю громади й узявся будувати будинок без жодного документа. Правоохоронці швидко викрили порушення. Споруду арештували, а власнику оголосили підозру.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Незаконне будівництво

За даними слідства, 42-річний житель Березівського району вирішив побудувати будинок для родини на землі біля узбережжя в Київському районі Одеси. Дозволів на ділянку або будівництво він не отримував. На початку року чоловік найняв робітників, які звели двоповерховий будинок площею понад 118 квадратних метрів. При цьому, земельна ділянка на 0,059 га належить територіальній громаді міста. Після перевірки суд наклав арешт на новобудову, а матеріали слідства передали прокурорам.

Будинок, який збудував чоловік. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Як покарали

Поліцейські зібрали докази та повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 197-1 ККУ — самовільне будівництво на незаконно зайнятій землі. Йому загрожує до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі виділили мільйони на знесення нахаббуду. Також ми писали, що в Одесі за 58 мільйонів відреставрують історичний будинок.