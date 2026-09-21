Бювет в сквере Мечникова в Одессе закрыли: когда возобновят подачу воды

Женщина набирает воду в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

Бюветный комплекс в сквере Мечникова в Одессе с 21 сентября закрыли на капитальный ремонт. На объекте планируется обновить конструкции, фасад, кровлю и внутренние помещения. Также будут модернизированы системы водоподготовки и сети. Подачу воды должны возобновить в конце IV квартала. Полностью работы планируется завершить в 2027 году.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ЖКС Одессы.

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Что изменят

Во время ремонта на объекте сначала проведут демонтажные работы и подготовят его к обновлению. Фундамент и конструкции укрепят, а фасад и стены отремонтируют. Также в бювете обустроят новую кровлю и обновят внутренние помещения.

Отдельно предусмотрена модернизация системы водоподготовки. На объекте проложат новые сети водоснабжения и канализации, обустроят водоотведение, обновят электроснабжение и освещение. Также установят систему видеонаблюдения.

Когда возобновится подача воды

Подачу воды в бювет планируют возобновить в конце IV квартала. В то же время капитальный ремонт продлится дольше — завершить все работы планируют к концу II квартала 2027 года.

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На время ремонта воспользоваться бюветами можно в Прохоровском сквере и по адресу: ул. Дальницкая, 25.

Адреса бюветов

В Одессе в общей сложности действует 17 бюветных комплексов. Глубина скважин составляет от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

Михайловский сквер,

просп. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвиты, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

просп. Леси Украинки, 33,

просп. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

Тариф на воду

Отметим, что с 15 августа 2026 года в Одессе действуют новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Стоимость воды составляет 30,59 грн за кубометр без НДС, а водоотведения — 24,03 грн. Вместе с налогом жители платят около 65,54 грн за кубометр.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе планируют расширить сеть бюветов и обустроить ещё один комплекс в Киевском районе. Новую точку с питьевой водой хотят открыть на улице Семьи Глодан, а воспользоваться ею горожане смогут в 2027 году. Сейчас в Одессе работают 17 бюветов.

Также Новини.LIVE писали, что в октябре для одесситов цена на природный газ останется без изменений. Клиенты «Нафтогаза» будут платить за кубометр по фиксированному тарифу. Отдельно в счетах будет указана сумма за распределение газа. Её рассчитывают исходя из годовой заказанной мощности, поэтому плата может начисляться даже в том случае, если газ практически не использовался.