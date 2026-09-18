Ціна газу в Одесі у жовтні 2026 року залишиться без змін

Чоловік біля газового лічильника. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У жовтні для одеситів ціна природного газу залишиться без змін. Клієнти Нафтогазу платитимуть за кубометр за фіксованим тарифом. Окремо в платіжках буде сума за розподіл газу. Її рахують за річною замовленою потужністю, тому платіж може нараховуватися навіть тоді, коли газ майже не використовували.

Про це інформують Новини.LIVE.

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Ціна газу

У жовтні побутові клієнти ГК "Нафтогаз України" продовжать платити 7,96 грн за кубометр газу з ПДВ. Тарифний план "Фіксований" діє з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року включно, тому в жовтні його вартість не зміниться. Споживачі оплачують газ за фактичний обсяг використання. Тобто сума за саме блакитне паливо залежить від того, скільки кубометрів було спожито протягом місяця.

Плата за розподіл

Водночас у платіжці є окрема сума за розподіл природного газу. Для АТ "Одесагаз" НКРЕКП встановила базовий тариф з 1 квітня 2026 року на рівні 1,95 грн за кубометр на місяць без ПДВ. Але для побутових споживачів на період дії воєнного стану застосовується спеціальний тариф 1,09 грн без ПДВ, тобто 1,308 грн з ПДВ.

Плата за розподіл розраховується не просто за кількістю газу, який людина використала в конкретному місяці. Її визначають з огляду на річну замовлену потужність, сформовану на основі попереднього газового року, та розподіляють на 12 місяців.

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Тому платіж за розподіл може надходити навіть тоді, коли в окремому місяці газ майже не використовували або взагалі не споживали.

Тариф для бізнесу

Для споживачів, які не належать до побутових, тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок виходу становить 501,97 грн за 1000 кубометрів на добу без ПДВ. Цей тариф встановлений НКРЕКП для ТОВ "Оператор ГТС України" на регуляторний період 2025–2029 років.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі у жовтні 2026 року продовжать діяти оновлені тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Їх почали застосовувати із середини серпня. Для побутових споживачів загальна вартість двох послуг перевищує 65 гривень за кубометр з урахуванням ПДВ.

Також Новини.LIVE писали, що у жовтні 2026 року вартість електроенергії для побутових споживачів в Одесі залишиться без змін. Ціна становитиме 4,32 грн за кВт⋅год. Водночас власники двозонних лічильників можуть заощаджувати на споживанні електроенергії вночі.