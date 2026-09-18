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Главная Одесса Тарифы на газ в октябре: сколько придется платить одесситам

Тарифы на газ в октябре: сколько придется платить одесситам

Ua ru
18 сентября 2026 19:43
Цена на газ в Одессе в октябре 2026 года останется без изменений
Мужчина возле газового счетчика. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В октябре для жителей Одессы цена на природный газ останется без изменений. Клиенты "Нафтогаза" будут платить за кубометр по фиксированному тарифу. Отдельно в счетах будет указана сумма за распределение газа. Её рассчитывают исходя из годовой заказанной мощности, поэтому плата может начисляться даже в том случае, если газ практически не использовался.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Цена газа

В октябре бытовые клиенты ГК "Нафтогаз Украины" продолжат платить 7,96 грн за кубометр газа с НДС. Тарифный план "Фиксированный" действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно, поэтому в октябре его стоимость не изменится. Потребители оплачивают газ по фактическому объему потребления. То есть сумма за само голубое топливо зависит от того, сколько кубометров было израсходовано в течение месяца.

Плата за распределение

В то же время в счете указана отдельная сумма за распределение природного газа. Для АО "Одессагаз" НКРЭКП установила базовый тариф с 1 апреля 2026 года на уровне 1,95 грн за кубометр в месяц без НДС. Но для бытовых потребителей на период действия военного положения применяется специальный тариф 1,09 грн без НДС, то есть 1,308 грн с НДС.

Плата за распределение рассчитывается не просто по количеству газа, которое человек использовал в конкретном месяце. Ее определяют с учетом годовой заказанной мощности, сформированной на основе предыдущего газового года, и распределяют на 12 месяцев.

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Поэтому плата за распределение может взиматься даже в том случае, если в отдельном месяце газ практически не использовался или вообще не потреблялся.

Тариф для бизнеса

Для потребителей, не относящихся к бытовым, тариф на услуги транспортировки природного газа для внутренних точек выхода составляет 501,97 грн за 1000 кубометров в сутки без НДС. Этот тариф установлен НКРЭКП для ООО "Оператор ГТС Украины" на регуляторный период 2025–2029 годов.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе в октябре 2026 года продолжат действовать обновленные тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Их начали применять с середины августа. Для бытовых потребителей общая стоимость двух услуг превышает 65 гривен за кубометр с учетом НДС.

Также Новини.LIVE писали, что в октябре 2026 года стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в Одессе останется без изменений. Цена составит 4,32 грн за кВт·ч. В то же время владельцы двухзонных счетчиков могут экономить на потреблении электроэнергии ночью.

тарифы цены на газ коммунальные услуги Одесса газоснабжение Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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