Тариф на воду в Одесі у жовтні: скільки треба платити

Кран з водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

В Одесі у жовтні 2026 року продовжать діяти оновлені тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Їх почали застосовувати із середини серпня. Для побутових споживачів загальна вартість двох послуг перевищує 65 гривень за кубометр з урахуванням ПДВ.

Журналісти Новини.LIVE розповідають, скільки коштуватиме водопостачання в Одесі у жовтні.

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Скільки коштує вода

Для споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, встановлені такі тарифи:

централізоване водопостачання — 30,59 грн за кубометр без ПДВ;

централізоване водовідведення — 24,03 грн за кубометр без ПДВ.

Разом дві послуги коштують 54,62 грн за кубометр без ПДВ. Після нарахування 20% ПДВ загальна сума становить 65,54 грн за кубометр. Тарифи почали застосовувати з 15 серпня 2026 року, тому у жовтні розрахунок за спожиту воду та водовідведення здійснюватиметься за цими розцінками.

Абонплата за воду

Окремо одесити сплачують щомісячну абонентську плату. Її розмір залежить, зокрема, від того, чи встановлений у квартирі індивідуальний лічильник. Для абонентів у будинках, де немає загальнобудинкового вузла комерційного обліку води, діють такі суми:

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без індивідуального лічильника — 32,55 грн на місяць;

з одним лічильником — 42,92 грн на місяць;

із двома або більше лічильниками — 48,69 грн на місяць.

Абонентська плата нараховується окремо від вартості спожитих кубометрів. Тобто до суми за воду та водовідведення додається відповідна щомісячна плата.

Тарифи для підприємств

Для споживачів, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, діють інші розцінки. Тариф на водопостачання для них становить 17,19 грн за кубометр без ПДВ, а на водовідведення — 10,75 грн. Разом вартість двох послуг складає 27,94 грн за кубометр без урахування ПДВ.

Як повідомляли Новини.LIVE, у жовтні 2026 року вартість електроенергії для побутових споживачів в Одесі залишиться без змін. Ціна становитиме 4,32 грн за кВт⋅год. Водночас власники двозонних лічильників можуть заощаджувати на споживанні електроенергії вночі.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 1 вересня РФ масовано атакувала Одесу та область ракетами й дронами. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки є пошкодження. Зокрема, пошкоджено Одеську ТЕЦ. Атака спричинила наслідки для цивільних об’єктів міста та області. Інформацію уточнюють відповідні служби. Відомо, що роботи на об’єктах тривають.