Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Тариф на водоснабжение в Одессе: актуальная цена для горожан

Тариф на водоснабжение в Одессе: актуальная цена для горожан

Ua ru
16 сентября 2026 19:21
Тариф на воду в Одессе в октябре: сколько нужно платить
Кран с водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

В Одессе в октябре 2026 года продолжат действовать обновленные тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Их начали применять с середины августа. Для бытовых потребителей общая стоимость двух услуг превышает 65 гривен за кубометр с учетом НДС.

Журналисты Новини.LIVE рассказывают, сколько будет стоить водоснабжение в Одессе в октябре.

Реклама

Сколько стоит вода

Для потребителей, не являющихся субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, установлены следующие тарифы:

  • централизованное водоснабжение — 30,59 грн за кубометр без НДС;
  • централизованное водоотведение — 24,03 грн за кубометр без НДС.

Вместе две услуги стоят 54,62 грн за кубометр без НДС. После начисления 20% НДС общая сумма составляет 65,54 грн за кубометр. Тарифы начали применяться с 15 августа 2026 года, поэтому в октябре расчет за потребленную воду и водоотведение будет осуществляться по этим расценкам.

Абонентская плата за воду

Отдельно одесситы оплачивают ежемесячную абонентскую плату. Её размер зависит, в частности, от того, установлен ли в квартире индивидуальный счётчик. Для абонентов в домах, где нет общедомового узла коммерческого учета воды, действуют следующие суммы:

Читайте также:
  • без индивидуального счетчика — 32,55 грн в месяц;
  • с одним счетчиком — 42,92 грн в месяц;
  • с двумя или более счетчиками — 48,69 грн в месяц.

Абонентская плата начисляется отдельно от стоимости потребленных кубометров. То есть к сумме за воду и водоотведение добавляется соответствующая ежемесячная плата.

Тарифы для предприятий

Для потребителей, являющихся субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, действуют другие расценки. Тариф на водоснабжение для них составляет 17,19 грн за кубометр без НДС, а на водоотведение — 10,75 грн. Вместе стоимость двух услуг составляет 27,94 грн за кубометр без учета НДС.

Как сообщали Новини.LIVE, в октябре 2026 года стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в Одессе останется без изменений. Цена составит 4,32 грн за кВт⋅ч. При этом владельцы двухзонных счетчиков могут экономить на потреблении электроэнергии ночью.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 1 сентября РФ массированно атаковала Одессу и область ракетами и дронами. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. В результате атаки имеются повреждения. В частности, повреждена Одесская ТЭЦ. Атака нанесла ущерб гражданским объектам города и области. Информацию уточняют соответствующие службы. Известно, что работы на объектах продолжаются.

Одесса водоснабжение вода Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации