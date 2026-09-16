Тариф на воду в Одессе в октябре: сколько нужно платить

Кран с водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

В Одессе в октябре 2026 года продолжат действовать обновленные тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Их начали применять с середины августа. Для бытовых потребителей общая стоимость двух услуг превышает 65 гривен за кубометр с учетом НДС.

Журналисты Новини.LIVE рассказывают, сколько будет стоить водоснабжение в Одессе в октябре.

Реклама

Сколько стоит вода

Для потребителей, не являющихся субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, установлены следующие тарифы:

централизованное водоснабжение — 30,59 грн за кубометр без НДС;

централизованное водоотведение — 24,03 грн за кубометр без НДС.

Вместе две услуги стоят 54,62 грн за кубометр без НДС. После начисления 20% НДС общая сумма составляет 65,54 грн за кубометр. Тарифы начали применяться с 15 августа 2026 года, поэтому в октябре расчет за потребленную воду и водоотведение будет осуществляться по этим расценкам.

Абонентская плата за воду

Отдельно одесситы оплачивают ежемесячную абонентскую плату. Её размер зависит, в частности, от того, установлен ли в квартире индивидуальный счётчик. Для абонентов в домах, где нет общедомового узла коммерческого учета воды, действуют следующие суммы:

Читайте также:

без индивидуального счетчика — 32,55 грн в месяц;

с одним счетчиком — 42,92 грн в месяц;

с двумя или более счетчиками — 48,69 грн в месяц.

Абонентская плата начисляется отдельно от стоимости потребленных кубометров. То есть к сумме за воду и водоотведение добавляется соответствующая ежемесячная плата.

Тарифы для предприятий

Для потребителей, являющихся субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, действуют другие расценки. Тариф на водоснабжение для них составляет 17,19 грн за кубометр без НДС, а на водоотведение — 10,75 грн. Вместе стоимость двух услуг составляет 27,94 грн за кубометр без учета НДС.

Как сообщали Новини.LIVE, в октябре 2026 года стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в Одессе останется без изменений. Цена составит 4,32 грн за кВт⋅ч. При этом владельцы двухзонных счетчиков могут экономить на потреблении электроэнергии ночью.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 1 сентября РФ массированно атаковала Одессу и область ракетами и дронами. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура. В результате атаки имеются повреждения. В частности, повреждена Одесская ТЭЦ. Атака нанесла ущерб гражданским объектам города и области. Информацию уточняют соответствующие службы. Известно, что работы на объектах продолжаются.