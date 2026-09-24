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Главная Одесса На Одесчине строят новые водопроводы для 68 тысяч жителей

На Одесчине строят новые водопроводы для 68 тысяч жителей

Ua ru
24 сентября 2026 11:20
В Одесской области строят два водопровода для 68 тысяч человек
Строительство водопровода. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры

В Одесской области продолжается строительство двух групповых водопроводов, которые должны обеспечить питьевой водой 29 населенных пунктов в семи общинах. По завершении работ централизованное водоснабжение получат более 68 тысяч жителей области. Общая протяженность новой инфраструктуры составит около 603 километров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу восстановления и развития инфраструктуры.

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Первый водопровод

Первый проект охватывает 11 населенных пунктов, где проживает около 19,8 тысячи человек. Здесь предусмотрено строительство 84,06 км магистрального водопровода и 180,29 км распределительных сетей. Проектная мощность системы — до 50 тысяч кубометров воды в сутки.

В настоящее время работы ведутся одновременно на нескольких объектах. В частности, ведется строительство насосной станции первого подъема, магистрального водопровода и водозаборного сооружения. Также обустраивают камеру №21, колодцы насосных станций и канал-отстойник.

На площадках уже готовят производственную базу и территории для строительства, обустраивают подъездные дороги, насыпную дамбу, щебеночное основание и бетонную подготовку. Также смонтирована опалубка, начата установка буросечных и буронабивных свай и обустройство временных водопропускных трубопроводов.

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Второй водопровод

Второй проект должен обеспечить водой 18 населенных пунктов с населением более 48,6 тысячи человек. Он предусматривает 133,94 км магистрального водопровода и 204,4 км распределительных сетей. Проектная мощность системы составит 16,58 тысячи кубометров воды в сутки.

Основные работы сейчас сосредоточены на насосной станции IV подъема и резервуаре чистой воды. Строители вырабатывают котлованы, устраивают щебеночное основание и бетонную подготовку, выполняют гидроизоляцию и армирование фундаментной плиты. Также продолжается подготовка фундамента под башенный кран.

Тариф на воду

В октябре 2026 года для бытовых потребителей в Одессе будут действовать тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение, которые начали применяться с 15 августа. Стоимость водоснабжения составляет 30,59 грн за кубометр без НДС, а водоотведения — 24,03 грн. В сумме это 54,62 грн за кубометр без НДС, или 65,54 грн с учетом 20% налога. Отдельно одесситы оплачивают ежемесячную абонентскую плату. Для домов без общедомового узла коммерческого учета ее размер зависит от количества индивидуальных счетчиков. Без счетчика плата составляет 32,55 грн в месяц, с одним — 42,92 грн, а с двумя или более — 48,69 грн. Эта сумма начисляется отдельно от оплаты за потребленную воду и водоотведение.

Для субъектов хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения установлены другие тарифы. Водоснабжение стоит 17,19 грн за кубометр без НДС, а водоотведение — 10,75 грн. Вместе две услуги составляют 27,94 грн за кубометр без учета НДС.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе планируют расширить сеть бюветов и обустроить ещё один комплекс в Киевском районе. Новую точку с питьевой водой хотят открыть на улице Семьи Глодан, а воспользоваться ею горожане смогут в 2027 году. Сейчас в Одессе работают 17 бюветов.

Также Новини.LIVE писали, что в октябре для одесситов цена на природный газ останется без изменений. Клиенты "Нафтогаза" будут платить за кубометр по фиксированному тарифу. Отдельно в счетах будет указана сумма за распределение газа. Её рассчитывают исходя из годовой заказанной мощности, поэтому плата может начисляться даже в том случае, если газ практически не использовался.

Одесса Одесская область водоснабжение вода строительство Новости Одессы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

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