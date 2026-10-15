Ціни на пальне в Одесі: вартість на АЗС перевищила 100 грн

Працівник АЗС. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ціни на пальне в Одесі та області продовжують зростати, вартість окремих видів палива вже перетнула позначку у 100 гривень за літр. За даними моніторингу, середня вартість дизелю та автогазу в регіоні демонструє поступове зростання. Загалом цінники на заправках суттєво різняться залежно від мережі АЗС та категорії пального.

Журналісти Новини.LIVE відвідали одеські АЗС та дізналися актуальні ціни на пальне.

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Актуальні ціни на АЗС Одеси

На популярних одеських заправках спостерігаються такі розцінки:

WOG:

ДП Євро — 100,9 грн/л,

ДП Mustang — 103,9 грн/л,

А-95 Євро — по 92,9 грн/л,

А-95 Mustang — 95,9 грн/л,

100 Mustang — 102,9 грн/л.

Ціни на АЗС WOG. Фото: Новини.LIVE

Ukrnafta:

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А-92 — 86,90 грн/л,

А-95 — 88,90 грн/л,

А-95 energy — 91,90 грн/л,

ДП — 97,90 грн/л.

Ціни на АЗС UKRNAFTA. Фото: Новини.LIVE

OKKO:

Pulls 100 коштує 102,90 грн/л,

Pulls 95 — 95,90 грн/л,

А-95 Євро — 92,90 грн/л,

Pulls ДП коштує 103,90 грн/л,

ДП Євро — 100,90 грн/л.

Ціни на АЗС OKKO. Фото: Новини.LIVE

Середні ціни на пальне в Одеській області

Згідно з офіційними даними порталу "Мінфін" станом на 14 жовтня 2026 року, середні показники по регіону становлять:

Бензин А-95 преміум: 93,29 грн/л

Бензин А-95: 89,82 грн/л

Бензин А-92: 86,90 грн/л

Дизельне пальне: 99,63 грн/л (зростання на +0,70 грн або +0,708%)

Газ автомобільний: 46,87 грн/л (зростання на +0,45 грн або +0,970%)

Ціни на АЗС Одещини за даними "Мінфіну"

Серед провідних операторів регіону спостерігається наступна ситуація:

SOCAR: А-95+ — 97,90 грн/л, А-95 — 94,90 грн/л, ДП — 103,00 грн/л, газ — 47,90 грн/л.

AMIC: А-95+ — 91,90 грн/л, А-95 — 88,90 грн/л, ДП — 98,90 грн/л, газ — 47,50 грн/л.

Parallel: А-95+ — 89,90 грн/л, А-95 — 87,90 грн/л, ДП — 97,90 грн/л, газ — 45,50 грн/л.

UPG: А-95+ — 91,90 грн/л, А-95 — 88,90 грн/л, ДП — 97,90 грн/л, газ — 46,90 грн/л.

VST: А-95 — 85,90 грн/л, ДП — 99,90 грн/л, газ — 46,90 грн/л.

БРСМ-Нафта: А-95 — 86,99 грн/л, ДП — 96,99 грн/л, газ — 45,49 грн/л.

Катрал: А-95+ — 90,99 грн/л, А-95 — 89,99 грн/л, ДП — 102,99 грн/л, газ — 44,79 грн/л.

Динаміка цін у жовтні

Аналіз динаміки вартості з початку жовтня свідчить про стабільність цін на бензин А-92 (86,90 грн/л) та незначні коливання на А-95 та А-95+. Водночас дизельне пальне та скраплений газ впевнено дорожчають. Якщо 1 жовтня дизель коштував у середньому 98,83 грн/л, то до 14 жовтня його ціна зросла до 99,63 грн/л. Сьогодні ж ДП коштує понад 100 грн. Автогаз за цей же період подорожчав із 43,43 грн/л до 46,87 грн/л.

Як повідомляли Новини.LIVE, однією з причин подорожчання на АЗС економіст Едуард Каражия називає збільшення витрат на доставку пального в Україну. За його словами, значну частину потреб країни забезпечує не українське виробництво, тому вартість постачання має суттєве значення для кінцевої ціни на заправках. Це стосується і водіїв на Одещині, які відчувають зміни вартості пального.

Також Новини.LIVE писали, що водіям з Одеси, які планують їхати до Румунії власним автомобілем, потрібно заздалегідь перевірити документи на машину. Окрім паспорта та водійського посвідчення, необхідно мати підтвердження проходження техогляду. Сертифікат має бути чинним на момент в'їзду до країни.