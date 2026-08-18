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Головна Одеса До 97 гривень за літр: в Одесі змінилися ціни на заправках

До 97 гривень за літр: в Одесі змінилися ціни на заправках

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2026 09:30
Ціни на газ, бензин та дизель в Одесі: ситуація на сьогодні
Заправка в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вартість пального в Одесі продовжує коливатися, а різниця між мережами подекуди сягає кількох гривень на літрі. Станом на 18 серпня найдешевший А-95 серед перевірених заправок коштує 78,90 гривні, тоді як за дизельне паливо просять уже до 96,90 гривні за літр.

Новини.LIVE дізналися, скільки коштує заправити автомобільний бак в Одесі 18 серпня.

Скільки коштує пальне в Одесі

На АЗС UKRNAFTA бензин А-92 коштує 76,90 грн/л, А-95 — 78,90 грн/л, А-95 Energy — 81,90 грн/л. Дизельне пальне продають по 89,90 грн/л.

На ОККО PULLS 100 коштує 92,90 грн/л, PULLS 95 — 85,90 грн/л, А-95 Євро — 82,90 грн/л. Ціна PULLS ДП становить 96,90 грн/л, звичайного дизельного пального Євро — 93,90 грн/л.

На WOG А-95 Євро коштує 82,90 грн/л, А-95 Mustang — 85,90 грн/л, а Mustang 100 — 92,90 грн/л. Дизельне пальне Євро продають по 93,90 грн/л, Mustang ДП — по 96,90 грн/л.

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Як змінилися ціни за добу

За даними Мінфіну, 17 серпня середня вартість бензину А-95 на Одещині становила 80,52 грн/л. За добу він подешевшав на 56 копійок. Преміальний А-95 коштував у середньому 83,41 грн/л, що на 57 копійок менше, а дизель — 92,17 грн/л, подешевшавши на 19 копійок. А-92 залишився без змін — 76,90 грн/л, як і автомобільний газ, середня вартість якого становила 42,59 грн/л.

Тарифи на комунальні послуги в Одесі

Новини.LIVE повідомляли, що з 1 вересня тариф на електроенергію для жителів Одеси не зміниться. Побутові споживачі продовжать платити за чинними розцінками, а власники двозонних лічильників уночі можуть користуватися електроенергією вдвічі дешевше. Також ціна газу для одеситів не зміниться. Клієнти ГК "Нафтогаз України" платитимуть 7,96 грн за кубометр. Крім того, у вересні одесити продовжать сплачувати за вивезення побутових відходів за чинними тарифами. Єдиної вартості для всього міста немає: ціна залежить від компанії, яка обслуговує конкретну територію, а також від того, чи живе людина у багатоквартирному чи приватному будинку.

Водночас, як раніше писали Новини.LIVE у місті затвердили нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Йдеться про застосування цін, встановлених для "Інфоксводоканалу" постановою НКРЕКП. При цьому пільги та право на субсидію залишаться без змін.

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Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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