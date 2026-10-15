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Главная Одесса Литр более 100 грн: на одесских АЗС выросли цены на топливо

Литр более 100 грн: на одесских АЗС выросли цены на топливо

Ua ru
15 октября 2026 13:15
Цены на топливо в Одессе: стоимость на АЗС превысила 100 грн
Работник АЗС. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Цены на топливо в Одессе и области продолжают расти, стоимость отдельных видов топлива уже превысила отметку в 100 гривен за литр. По данным мониторинга, средняя стоимость дизельного топлива и автогаза в регионе демонстрирует постепенный рост. В целом цены на заправках существенно различаются в зависимости от сети АЗС и категории топлива.

Журналисты Новини.LIVE посетили одесские АЗС и узнали актуальные цены на топливо.

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Актуальные цены на АЗС Одессы

На популярных одесских заправках наблюдаются следующие цены:

WOG:

  • ДП "Евро" — 100,9 грн/л,
  • ДП Mustang — 103,9 грн/л,
  • А-95 Евро — по 92,9 грн/л,
  • А-95 Mustang — 95,9 грн/л,
  • 100 Mustang — 102,9 грн/л.
Ціни на пальне в Одесі
Цены на АЗС WOG. Фото: Новини.LIVE

Укрнафта:

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  • А-92 — 86,90 грн/л,
  • А-95 — 88,90 грн/л,
  • А-95 energy — 91,90 грн/л,
  • ДП — 97,90 грн/л.
Ціни на пальне в Одесі
Цены на АЗС UKRNAFTA. Фото: Новини.LIVE

OKKO:

  • Pulls 100 стоит 102,90 грн/л,
  • Pulls 95 — 95,90 грн/л,
  • А-95 Евро — 92,90 грн/л,
  • Pulls ДП стоит 103,90 грн/л,
  • ДП Евро — 100,90 грн/л.
Ціни на пальне в Одесі
Цены на АЗС OKKO. Фото: Новини.LIVE

Средние цены на топливо в Одесской области

Согласно официальным данным портала "Минфин" по состоянию на 14 октября 2026 года, средние показатели по региону составляют:

  • Бензин А-95 премиум: 93,29 грн/л
  • Бензин А-95: 89,82 грн/л
  • Бензин А-92: 86,90 грн/л
  • Дизельное топливо: 99,63 грн/л (рост на +0,70 грн или +0,708%)
  • Автомобильный газ: 46,87 грн/л (рост на +0,45 грн или +0,970%)

Цены на АЗС Одесской области по данным "Минфина"

Среди ведущих операторов региона наблюдается следующая ситуация:

  • SOCAR: А-95+ — 97,90 грн/л, А-95 — 94,90 грн/л, дизельное топливо — 103,00 грн/л, газ — 47,90 грн/л.
  • AMIC: А-95+ — 91,90 грн/л, А-95 — 88,90 грн/л, дизельное топливо — 98,90 грн/л, газ — 47,50 грн/л.
  • Parallel: А-95+ — 89,90 грн/л, А-95 — 87,90 грн/л, дизельное топливо — 97,90 грн/л, газ — 45,50 грн/л.
  • UPG: А-95+ — 91,90 грн/л, А-95 — 88,90 грн/л, дизельное топливо — 97,90 грн/л, газ — 46,90 грн/л.
  • VST: А-95 — 85,90 грн/л, дизельное топливо — 99,90 грн/л, газ — 46,90 грн/л.
  • БРСМ-Нафта: А-95 — 86,99 грн/л, дизельное топливо — 96,99 грн/л, сжиженный газ — 45,49 грн/л.
  • Катрал: А-95+ — 90,99 грн/л, А-95 — 89,99 грн/л, дизельное топливо — 102,99 грн/л, автогаз — 44,79 грн/л.

Динамика цен в октябре

Анализ динамики цен с начала октября свидетельствует о стабильности цен на бензин А-92 (86,90 грн/л) и незначительных колебаниях цен на А-95 и А-95+. В то же время дизельное топливо и сжиженный газ уверенно дорожают. Если 1 октября дизель стоил в среднем 98,83 грн/л, то к 14 октября его цена выросла до 99,63 грн/л. Сегодня же дизельное топливо стоит более 100 грн. Автогаз за этот же период подорожал с 43,43 грн/л до 46,87 грн/л.

Как сообщали Новини.LIVE, одной из причин подорожания на АЗС экономист Эдуард Каражия называет увеличение расходов на доставку топлива в Украину. По его словам, значительную часть потребностей страны обеспечивает не украинское производство, поэтому стоимость поставок имеет существенное значение для конечной цены на заправках. Это касается и водителей в Одесской области, которые ощущают на себе изменения стоимости топлива.

Также Новини.LIVE писали, что водителям из Одессы, планирующим ехать в Румынию на собственном автомобиле, нужно заранее проверить документы на машину. Помимо паспорта и водительского удостоверения, необходимо иметь подтверждение прохождения техосмотра. Сертификат должен быть действителен на момент въезда в страну.

Одесса АЗС Одесская область Новости Одессы Цены на топливо
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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