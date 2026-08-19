Ціни на пальне в Одесі: скільки коштують бензин і дизель

Заправка в Одесі. Фото: Новини.LIVE

На одеських АЗС сьогодні, 19 серпня, ціни на бензин та дизель залишаються стабільними. За добу на перевірених заправках WOG, ОККО та "Укрнафти" цінники не змінилися. Водночас різниця у вартості одного й того самого виду пального між мережами сягає кількох гривень за літр.

Журналісти Новини.LIVE перевірили актуальні ціни на заправках Одеси та порівняли їх із показниками попереднього дня.

Ціни на WOG

На заправках WOG літр бензину А-95 Євро сьогодні коштує 82,90 грн. За преміальний А-95 Mustang необхідно заплатити 85,90 грн/л, а бензин А-100 Mustang обійдеться у 92,90 грн/л. Дизельне пальне Євро продають по 93,90 грн/л. Вартість преміального дизеля Mustang становить 96,90 грн/л.

Ціни на бензин і дизельне пальне на АЗС WOG в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вартість пального на ОККО

Схожі цінники встановлені й на заправках ОККО. Бензин А-95 Євро коштує 82,90 грн/л, Pulls 95 — 85,90 грн/л, а за Pulls 100 необхідно заплатити 92,90 грн/л. Звичайне дизельне пальне Євро коштує 93,90 грн/л, тоді як Pulls ДП продають по 96,90 грн/л.

Актуальна вартість бензину та дизельного пального на АЗС ОККО в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Ціни на "Укрнафті"

Нижчими залишаються ціни на перевіреній заправці "Укрнафти". Тут бензин А-92 коштує 76,90 грн/л, а звичайний А-95 — 78,90 грн/л. За А-95 Energy водіям доведеться віддати 81,90 грн/л. Дизельне пальне на цій АЗС коштує 89,90 грн за літр. Таким чином, звичайний А-95 тут на 4 гривні за літр дешевший, ніж на WOG та ОККО. При заправці 50 літрів різниця становитиме 200 гривень.

Читайте також:

Що змінилося за добу

Порівняно з 18 серпня вартість пального на перевірених одеських АЗС не змінилася. На WOG та ОККО бензин А-95 як коштував 82,90 грн за літр, так і залишився на цьому рівні, дизельне пальне також продовжують продавати по 93,90 грн/л.

Без змін залишилися ціни й на "Укрнафті". Напередодні А-95 тут також коштував 78,90 грн/л, А-92 — 76,90 грн/л, а дизель — 89,90 грн/л. Отже, за останню добу на всіх трьох перевірених заправках цінники залишилися на попередньому рівні.

Водночас середні ціни по Одеській області станом на 18 серпня становили 80,51 грн/л за А-95, 83,41 грн/л за преміальний А-95 та 92,06 грн/л за дизельне пальне. Середня вартість автомобільного газу складала 42,59 грн/л.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі у 2026 році на муніципальні виплати працівникам освітньої галузі передбачили понад 165 мільйонів гривень. Окрім зарплати, частина педагогів може отримувати місцеві надбавки та інші виплати. Водночас додаткових програм матеріального стимулювання освітян цього року в місті немає.

Також Новини.LIVE повідомляли, що за перші шість місяців 2026 року в Одеській області відкрили 3 281 нове виконавче провадження через заборгованість за комунальні послуги. За цим показником регіон увійшов до десятки областей України