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Главная Одесса Разница заметна: стоимость бензина, газа и ДТ на АЗС Одессы

Разница заметна: стоимость бензина, газа и ДТ на АЗС Одессы

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 18:47
Цены на топливо в Одессе: сколько стоят бензин и дизельное топливо
Заправка в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На одесских АЗС сегодня, 19 августа, цены на бензин и дизельное топливо остаются стабильными. За сутки на проверенных заправках WOG, ОККО и "Укрнафты" цены не изменились. В то же время разница в стоимости одного и того же вида топлива между сетями достигает нескольких гривен за литр.

Журналисты Новини.LIVE проверили актуальные цены на заправках Одессы и сравнили их с показателями предыдущего дня.

Цены на WOG

На заправках WOG литр бензина А-95 Евро сегодня стоит 82,90 грн. За премиальный А-95 Mustang необходимо заплатить 85,90 грн/л, а бензин А-100 Mustang обойдется в 92,90 грн/л. Дизельное топливо Евро продается по 93,90 грн/л. Стоимость премиального дизеля Mustang составляет 96,90 грн/л.

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Цены на бензин и дизельное топливо на АЗС WOG в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость топлива на ОККО

Аналогичные цены установлены и на заправках ОККО. Бензин А-95 Евро стоит 82,90 грн/л, Pulls 95 — 85,90 грн/л, а за Pulls 100 необходимо заплатить 92,90 грн/л. Обычное дизельное топливо "Евро" стоит 93,90 грн/л, тогда как "Pulls ДП" продают по 96,90 грн/л.

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Актуальная стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС ОККО в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Цены на "Укрнафте"

Низче остаются цены на проверенной заправке "Укрнафты". Здесь бензин А-92 стоит 76,90 грн/л, а обычный А-95 — 78,90 грн/л. За А-95 Energy водителям придется заплатить 81,90 грн/л. Дизельное топливо на этой АЗС стоит 89,90 грн за литр. Таким образом, обычный А-95 здесь на 4 гривны за литр дешевле, чем на WOG и ОККО. При заправке 50 литров разница составит 200 гривен.

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Что изменилось за сутки

По сравнению с 18 августа стоимость топлива на проверенных одесских АЗС не изменилась. На WOG и ОККО бензин А-95 стоил 82,90 грн за литр и остался на этом уровне, дизельное топливо также продолжают продавать по 93,90 грн/л.

Без изменений остались цены и на "Укрнафте". Накануне А-95 здесь также стоил 78,90 грн/л, А-92 — 76,90 грн/л, а дизель — 89,90 грн/л. Таким образом, за последние сутки на всех трех проверенных заправках цены остались на прежнем уровне.

В то же время средние цены по Одесской области по состоянию на 18 августа составляли 80,51 грн/л за А-95, 83,41 грн/л за премиальный А-95 и 92,06 грн/л за дизельное топливо. Средняя стоимость автомобильного газа составляла 42,59 грн/л.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе в 2026 году на муниципальные выплаты работникам сферы образования предусмотрено более 165 миллионов гривен. Помимо зарплаты, часть педагогов может получать местные надбавки и другие выплаты. В то же время дополнительных программ материального стимулирования работников образования в этом году в городе нет.

Также Новини.LIVE писали, что за первые шесть месяцев 2026 года в Одесской области было возбуждено 3 281 новое исполнительное производство из-за задолженности за коммунальные услуги. По этому показателю регион вошел в десятку областей Украины

цены на топливо бензин газ Новости Одессы заправка дизель
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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