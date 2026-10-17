Включені генератори, які живлять будівлю. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі та області сьогодні, 17 жовтня, запроваджують стабілізаційні відключення електроенергії. Світло вимикатимуть за графіками протягом 12 годин. Обмеження діятимуть до пізнього вечора, а час відключень може змінюватися протягом доби. Енергетики закликають жителів стежити за оновленнями та економно користуватися електроприладами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.

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Повідомлення про застосування графікфв відключення світла на Одещині. Фото: скриншот з ДТЕК

Графіки відключень в Одесі

За інформацією ДТЕК Одеські електромережі, компанія отримала команду від НЕК "Укренерго" запровадити стабілізаційні відключення електроенергії у суботу, 17 жовтня. Обмеження діятимуть із 10:00 до 22:00. Протягом цього часу світло вимикатимуть відповідно до графіків. Водночас енергетики попереджають, що розклад може змінюватися протягом доби. Перевірити відключення за своєю адресою можна через офіційні сервіси компанії.

Графіки відключення світла в Одесі і області 17 довтня 2026, черги 1,2,3. Фото: скриншот з ДТЕК

Графіки відключення світла в Одесі і області 17 довтня 2026, черги 4,5,6. Фото: ДТЕК

Як економити електроенергію

Енергетики закликають одеситів ощадливо користуватися електроенергією. Зменшення споживання допоможе знизити навантаження на мережу та ризик екстрених відключень. Жителям радять регулярно перевіряти графіки, оскільки інформація про години відключення може оновлюватися протягом дня.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що майбутня зима може стати складнішою для Одеси через загрозу нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Офіцер ЗСУ Денис Ярославський припускав, що місто може зіткнутися з тривалими перебоями в електропостачанні, які за найгіршого сценарію триватимуть до двох тижнів або більше. Водночас інші військові закликали не сприймати такі прогнози як неминучі. Вони наголошували, що оцінювати готовність енергосистеми до зими мають профільні фахівці.

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Новини.LIVE також повідомляли, що Одеса готується до опалювального сезону в умовах можливих блекаутів та нових російських атак. У місті посилюють автономність лікарень, навчальних закладів і теплової інфраструктури. Частину об'єктів уже забезпечили резервними джерелами електроенергії. Також міська влада планує розширити мережу Пунктів незламності, щоб жителі могли отримати допомогу під час тривалих відключень.

Також Новини.LIVE розповідали, що через загрозу тривалих відключень світла частина шкіл Одещини перенесла осінні канікули на зиму. У 270 навчальних закладах 50 громад діти продовжать навчатися восени, а відпочиватимуть наприкінці грудня. Натомість в Одесі майже всі школи підуть на канікули з 26 жовтня, винятком стане лише один ліцей. Усі комунальні школи області забезпечені генераторами, проте запаси дизельного пального наразі становлять лише половину від необхідного резерву на 14 днів.

Також Новини.LIVE писали, що в листопаді 2026 року для одеситів збережеться тариф на електроенергію 4,32 гривні за кіловат-годину. Для власників двозонних лічильників у нічні години, з 23:00 до 07:00, діє вдвічі нижча ціна — 2,16 гривні. За кожні 100 кіловат-годин, спожиті в цей період, можна заощадити 216 гривень. Уряд продовжив дію чинних цін для населення до 30 квітня 2027 року.