Підготовка до зими в Одесі: що купують і чим запасаються містяни

Людина на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

До календарної зими ще півтора місяця, але думки одеситів уже зайняті тим, як пережити майбутні холоди. Попередні роки навчили містян пристосовуватися до непростих умов, однак кожен новий опалювальний сезон приносить свої виклики. На тлі загрози тривалих відключень містянам доводиться оцінювати власну готовність і докуповувати те, чого бракує, аби не залишитися без найнеобхіднішого в розпал холодів.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, чи підготувались вони до зими і як саме?

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Запаси на зиму

Цієї зими на містян будуть чекати нові випробування. Щоб бути готовими до життя без світла, люди заздалегідь запасаються свічками та повербанками. Однак такі закупи потребують суттєвих витрат.

"З дечим підготувалась. Запаслася консервами, по-перше, їжею. По мірі надходження зарплати повербанки докупити треба, мабуть. Свічки, повербанки — таке, щоб без світла можна було якось там протриматись", — каже Лариса.

Лариса про запаси на зиму. Фото: Новини.LIVE

Попри подекуди пусті полиці в супермаркетах, запаси продуктів поки не є головною турботою містян. Натомість додаткових витрат потребують речі, які допоможуть пережити можливі відключення світла та холоди.

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"Ні, не готова до зими. У мене ще немає повербанку, взагалі треба ще ковдру і теплі речі купити. Тому, в принципі, ще не дуже сильно. А я взагалі живу з батьками, то так вони запаслися їжею. Там крупи, консервація, вони живуть в селищі. Тому в принципі на городі все, що росте, то буде в погрібі", — зазначає Вікторія.

Вікторія про свою підготовку до зими. Фото: Новини.LIVE

Резервне живлення

Є й ті, хто зустрічає черговий опалювальний сезон без особливих побоювань. Досвід попередніх зим допоміг містянам краще пристосуватися до можливих труднощів та визначити, що справді необхідне в побуті.

"Майже все купили: ЕкоФлоу, газову горілку, — все в нас є. Це вже п'ятий рік, ми готові. Ми сподіваємось на краще. Ми оптимісти. Їжу ми не закуповуємо. Те, що зараз потрібно, беремо і все", — говорять Костянтин і Яна.

Костянтин і Яна про підготовку на п'ятий рік. Фото: Новини.LIVE

Відключення електроенергії можуть залишити містян без освітлення, зв’язку та можливості користуватися побутовою технікою. Аби не залежати від графіків знеструмлень, люди звертають увагу на резервні джерела живлення, які дозволяють забезпечити хоча б базові потреби вдома.

"Як і всі, напевно, готовий до зими. Підготував резервне живлення, резервні енергоресурси, все є. Ну, в принципі, все готово, а голоду в нас не буде", — ділиться Дмитро.

Дмитро про резервні енергоресурси. Фото: Новини.LIVE

Зима без опалення

Проте відключення світла — не єдина загроза цієї зими. Значно складнішою може стати ситуація за відсутності опалення, адже під час сильних морозів житло швидко втрачатиме тепло. За таких умов навіть завчасна підготовка не гарантує, що люди зможуть залишатися у своїх оселях.

"Зовсім не готові до зими. Води ми не напасемося, тому що зима це не один день, не два, не неділя і не дві. Ми вже думаємо, що не буде опалення. Наприклад, у мене квартира напівпідвальна. Тобто, якщо не буде світла, я не зможу її отопити, тому що з підвалу буде дуже-дуже холодно. Тож думаємо, як виїхати. А що стосується світла, то ми вже трошки звикли, тому вже купили газову плиту", — пояснює Вікторія.

Вікторія про відсутність води і опалення. Фото: Новини.LIVE

Утім, не всі містяни настільки занепокоєні можливими проблемами з опаленням. Поки одні розглядають варіанти тимчасового переїзду, інші не планують кардинально змінювати свій побут. Навіть з прогнозами на складну зиму не втрачають гумору.

"Завжди готова. Ми звикли давно, ще фронт далеко. Чоловік привчив, що прохладні температури завжди краще — краще збережемося. Ніколи не запасаємося, завжди все є. Гріх жалітися", — розповідає Неля.

Неля з оптимізмом про зиму. Фото: Новини.LIVE

Якою буде ця зима, покаже час. Втім, навіть за найкращих прогнозів варто заздалегідь подбати про власний комфорт і безпеку. Одесити розраховують на власні сили та намагаються завчасно подбати про найнеобхідніше. Бо краще, щоб зроблені запаси так і не знадобилися, ніж у розпал холодів шукати, як зігрітися, зарядити телефон чи приготувати вечерю без світла.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що може змусити одеситів залишити рідне місто. Для багатьох вирішальними факторами можуть стати безпекова ситуація та тривалі проблеми з базовими умовами життя.

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