Одесити про виїзд з міста: що може змусити залишити Одесу

Люди в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Одесити постійно живуть у стані невизначеності: нічні обстріли, тривоги, перебої зі світлом і водою, пошкоджені будинки та очікування нових ударів давно стали частиною повсякдення. Попереду ще одна зима, яку вже зараз багато хто зустрічає з тривогою — через ризики для енергетики, можливі блекаути й нові побутові труднощі. У таких умовах навіть ті, хто не планував нікуди їхати, час від часу замислюються, де проходить їхня межа.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, що змусить їх виїхати із рідного міста?

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Залишатися в Україні

Одесити вже п’ятий рік живуть в умовах повномасштабної війни. Повітряні тривоги, вибухи, ночі в укриттях, перебої зі світлом і водою — за цей час довелося звикати до того, до чого звикнути насправді неможливо. Та навіть після найважчих ночей українці продовжують будувати тут своє життя.

"Навіть війна, і деякі дії, які від наших терористів відбуваються, вони не змусять мене виїхати. тому що я люблю наших людей, люблю Україну, люблю нашу територію. Море, гори — це все, що держить мене тут. Ні одна ситуація не вижене мене зі своєї країни, тому що людина повинна мати країну, повинна мати прописку, щоб завжди бути душою десь. Ні одна людина не повинна бути без країни", — каже Аліна.

Аліна про свою країну. Фото: Новини.LIVE

Рідна Одеса

Одеса й під час війни не завмирає. Тут поспішають у справах, зустрічаються на каву, виходять до моря і намагаються втримати свою рутину. І навіть воєнне повсякдення не змогло забрати в одеситів відчуття дому.

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"Не думала про це, тому що не хочеться приймати цю думку, не хочеться впускати її в життя. І все ще є надія на те, що ніхто не буде змушений покидати це гарне місце, наше рідне місце. Але ж дійсно хвилюємось, боїмось і так далі", — ділиться Валентина.

Валентина про небажання виїжджати. Фото: Новини.LIVE

Думка про виїзд хоча б раз з’являлася ледь не в кожного. Особливо після важких ночей, гучних вибухів чи новин про чергові руйнування. Та коли справа доходить до конкретного рішення, усе виявляється значно складніше.

"З самого початку війни ми тут в Одесі і не збираємось нікуди виїжджати, тому що це наше місто, це мій дім. Закордон — це не варіант, тому що, в принципі: на який термін і на який період виїхати. В Україні залишатися — з місця на місце переїжджати — однакова загроза всюди. А в село і що робити? Ніякої інфраструктури, недостатнього обслуговування. Ми жителі міста, ми вже звикли до цього комфорту", — говорить Анна

Анна про складні обставини поза Одесою. Фото: Новини.LIVE

Виїзд через обстріли

Попри прив’язаність до міста, для багатьох рішення залишатися не є безумовним. Є обставини, за яких звичний побут починає буквально розсипатися, а питання безпеки виходить на перший план. Тоді навіть ті, хто не планував нікуди їхати, починають продумувати запасний варіант.

"Мабуть, обстріли. Якщо не буде світла довго. Тому що у нас старий фонд, немає світла, немає опалення, немає води. Ми думаємо і плануємо. Але повернемось — це безперечно", — пояснюють Ірина й Анатолій.

Ірина та Анатолій про можливий вихзд. Фото: Новини.LIVE

Виїзд через окупацію

У кожного своя межа, після якої залишатися вдома вже неможливо. Для одних нею стають побутові труднощі, для інших — загроза життю чи майбутньому дітей. Та є обставини, за яких рішення про виїзд уже майже не залишає простору для сумнівів.

"Насправді я дуже багато про це думала, але це розбиває моє серце, бо я не хочу від цього виїжджати. Обстріли і багато чого змушує задуматися, у мене ще дитина є, але тягнемо до останнього, тому що це наш дім. Окупація, тільки це", — зазначає Дар’я.

Дар'я про виїзд через окупацію. Фото: Новини.LIVE

Тож рішення їхати чи залишитись для кожного має свої аргументи. Небезпека нікуди не зникла, та й передбачити, що буде далі, складно. Але щойно розмова заходить про можливий виїзд, одесити все одно говорять про повернення. Бо з Одеси можна поїхати, але розлюбити її — значно важче.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як одесити готуються до можливих перебоїв з інтернетом через удари по дата-центрах і провайдерах. Для багатьох містян така ситуація означатиме передусім необхідність швидко перебудовувати звичні справи й шукати альтернативи.

Також Новини.LIVE розповідали, як одесити реагують на порожні полиці та перебої з постачанням продуктів у магазинах. Більшість містян не бачать причин для паніки, хоча дехто все ж поступово робить запаси на зиму.