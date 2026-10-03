Одесситы об отъезде из города: что может заставить покинуть Одессу

Люди в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Одесситы постоянно находятся в состоянии неопределённости: ночные обстрелы, тревоги, перебои с электричеством и водой, повреждённые дома и ожидание новых ударов давно стали частью повседневной жизни. Впереди ещё одна зима, которую уже сейчас многие встречают с тревогой — из-за рисков для энергетики, возможных отключений электроэнергии и новых бытовых трудностей. В таких условиях даже те, кто не планировал никуда уезжать, время от времени задумываются, где проходит их предел.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, что заставит их уехать из родного города?

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Оставаться в Украине

Одесситы уже пятый год живут в условиях полномасштабной войны. Воздушные тревоги, взрывы, ночи в укрытиях, перебои со светом и водой — за это время пришлось привыкать к тому, к чему привыкнуть на самом деле невозможно. Но даже после самых тяжелых ночей украинцы продолжают строить здесь свою жизнь.

"Даже война и некоторые действия, которые совершают наши террористы, не заставят меня уехать. Потому что я люблю наших людей, люблю Украину, люблю нашу землю. Море, горы — это всё, что держит меня здесь. Ни одна ситуация не выгонит меня из моей страны, потому что у человека должна быть страна, должна быть прописка, чтобы всегда иметь душевный приют. Ни один человек не должен оставаться без страны", — говорит Алина.

Алина о своей стране. Фото: Новини.LIVE

Родная Одесса

Одесса и во время войны не замирает. Здесь спешат по делам, встречаются за кофе, выходят к морю и стараются сохранить свой привычный уклад жизни. И даже военная повседневность не смогла лишить одесситов ощущения дома.

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"Не думала об этом, потому что не хочется принимать эту мысль, не хочется впускать её в жизнь. И всё ещё есть надежда на то, что никто не будет вынужден покидать это прекрасное место, наше родное место. Но ведь мы действительно волнуемся, боимся и так далее", — делится Валентина.

Валентина о нежелании уезжать. Фото: Новини.LIVE

Мысль об отъезде хотя бы раз приходила в голову чуть ли не каждому. Особенно после тяжелых ночей, громких взрывов или новостей об очередных разрушениях. Но когда дело доходит до конкретного решения, все оказывается гораздо сложнее.

"С самого начала войны мы здесь, в Одессе, и не собираемся никуда уезжать, потому что это наш город, это мой дом. За границу — это не вариант, потому что, в принципе: на какой срок и на какой период уезжать. Оставаться в Украине — переезжать с места на место — везде одинаковая угроза. А в деревню и что делать? Никакой инфраструктуры, недостаточное обслуживание. Мы — городские жители, мы уже привыкли к этому комфорту", — говорит Анна

Анна о сложных условиях за пределами Одессы. Фото: Новини.LIVE

Выезд из-за обстрелов

Несмотря на привязанность к городу, для многих решение остаться не является безусловным. Есть обстоятельства, при которых привычный уклад жизни начинает буквально рассыпаться, а вопрос безопасности выходит на первый план. Тогда даже те, кто не планировал никуда уезжать, начинают продумывать запасной вариант.

"Наверное, обстрелы. Если долго не будет света. Потому что у нас старый жилой фонд, нет света, нет отопления, нет воды. Мы думаем и планируем. Но вернёмся — это бесспорно", — объясняют Ирина и Анатолий.

Ирина и Анатолий о возможном отъезде. Фото: Новини.LIVE

Отъезд из-за оккупации

У каждого свой предел, после которого оставаться дома уже невозможно. Для одних им становятся бытовые трудности, для других — угроза жизни или будущему детей. Но есть обстоятельства, при которых решение об отъезде уже почти не оставляет места для сомнений.

"На самом деле я очень много об этом думала, но это разбивает мне сердце, потому что я не хочу отсюда уезжать. Обстрелы и многое другое заставляют задуматься, у меня ещё есть ребёнок, но мы держимся до последнего, потому что это наш дом. Оккупация, только это", — отмечает Дарья.

Дарья об отъезде из-за оккупации. Фото: Новини.LIVE

Поэтому решение уехать или остаться у каждого имеет свои аргументы. Опасность никуда не исчезла, да и предсказать, что будет дальше, сложно. Но как только разговор заходит о возможном отъезде, одесситы всё равно говорят о возвращении. Ведь из Одессы можно уехать, но разлюбить её — гораздо сложнее.

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