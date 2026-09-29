Удары по дата-центрам и провайдерам в Украине: как одесситы готовятся к отключениям интернета

Девушка в центре Одессы с телефоном в руках. Фото: Новини.LIVE

Россия продолжает наносить удары по инфраструктуре, от которой ежедневно зависят миллионы украинцев. После ударов по энергетическим объектам и логистическим узлам под угрозой оказались дата-центры и оборудование интернет-провайдеров. Последствия уже ощутили на себе около ста тысяч пользователей, а риск новых перебоев никуда не исчез.

Журналисты Новини.LIVE спросили у жителей Одессы, что они планируют делать в случае отключения от интернета.

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Поиск альтернатив

Исчезновение интернета — вполне реальный сценарий в условиях войны и постоянных ударов по интернет-провайдерам. Спрогнозировать, сколько продлится восстановление, сложно. Время, которое обычно проводится в сети, придётся заполнять другими делами. Поэтому часть одесситов уже думает не только о неудобствах, но и о том, чем можно заняться без постоянного доступа к сети.

"Если честно, об этом все знали и раньше — что у нас отключат интернет. И люди будут сидеть без интернета, чтобы не читать и не смотреть, что происходит в этом мире. Честно говоря, я вижу в этом, в некотором смысле, отличную возможность. Можно читать книги, проводить время с друзьями, гулять, заниматься своими делами, уделить внимание себе: спорт, здоровье, питание, массажи, смотреть фильмы", — делится Наталья.

Наталья о поиске альтернатив. Фото: Новини.LIVE

Даже в случае серьезных перебоев со связью полностью остановить привычную жизнь вряд ли удастся. Часть повседневных процессов придется перестроить, а для привычных дел — искать другие способы. Украинцы уже не раз оказывались в ситуациях, когда решения приходилось находить на ходу.

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"На самом деле, куда бы они ни ударили, мы к этому относимся отрицательно. Но это ещё больше усложнит нашу жизнь. Я, прежде всего, думаю не просто об интернете, как о каком-то инстаграме, а как о работе, например. Будем что-то делать. На самом деле мы уже достаточно гибки и с любыми неприятностями что-то придумывали, что-то внедряли, и поэтому всё будет хорошо, я считаю. Будем письма друг другу писать", — говорит Елена.

Елена об адаптации к сложным обстоятельствам. Фото: Новини.LIVE

Молодёжь без интернета

Для поколения, выросшего с постоянным доступом к сети, длительное отсутствие интернета может стать особенно непривычным. Онлайн давно стал частью учебы, работы, общения и досуга, поэтому полный отказ от него будет означать изменение привычного образа жизни. Но и они не теряют позитива.

"Придется переходить на мобильных провайдеров, но если их не будет, то буду как в старые времена: люди же как-то жили без интернета. Я в те годы ещё не родился. Жили, встречались вживую, общались, договаривались, письма и почта существовали", — отмечает Максим.

Максим о том, как приспосабливаться к отключениям. Фото: Новини.LIVE

Удары по инфраструктуре

Во время полномасштабной войны удары по объектам, от которых зависит повседневная жизнь людей, уже не новость. Энергетика, связь и другая критическая инфраструктура неоднократно оказывались под угрозой. Поэтому возможность ударов по интернет-сетям уже мало кого удивляет.

"Вообще всё, что делает Россия в отношении каких-либо объектов, выходит за рамки правового поля, и это неправильно. Буду как-то адаптироваться, как и ко всему, что происходит в ходе полномасштабного вторжения", — подчеркивает Любовь.

Любовь о выходе России за рамки правового поля. Фото: Новини.LIVE

Но даже при таком сценарии полностью лишить страну интернета было бы непросто. Украинская сеть имеет свою специфику, которая может затруднить попытки вывести её из строя. Поэтому здесь вопрос не только в самих ударах, но и в том, насколько устойчивой окажется система.

"Я думаю, что Украина — одна из стран, в которой нет такого централизованного подхода к дата-центрам. Они очень разбросаны, и существует большое количество провайдеров со своими небольшими дата-центрами. Это не так просто, как нам и большинству кажется. Но я думаю, что любой вопрос можно решить: у них НПЗ тоже много, но мы смогли пробить брешь. То есть они тоже смогут пробить брешь в наших дата-центрах и в наших коммуникациях. Но я думаю, что на это им понадобится много времени", — говорит Богдана.

Богдана о дата-центрах и провайдерах. Фото: Новини.LIVE

Перспектива остаться без доступа к интернету для одесситов звучит тревожно, но не безнадежно. От него зависит гораздо больше, чем общение или развлечения: работа, учеба и множество повседневных дел. Но за годы полномасштабной войны горожане уже не раз учились жить в новых условиях, поэтому и на этот раз надеются найти выход.

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