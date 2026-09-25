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Главная Одесса Судьба Одесского морского вокзала: что должно появиться на его месте

Судьба Одесского морского вокзала: что должно появиться на его месте

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25 сентября 2026 22:33
Одесский морской вокзал после удара — мнения одесситов о восстановлении
Поврежденные здания морского вокзала и гостиницы "Одесса". Фото: Новини.LIVE

25 сентября 2026 года исполняется три года со дня российского удара по Одесскому морскому вокзалу. Тогда российская атака нанесла значительный ущерб зданию вокзала и гостинице "Одесса", изменив один из самых узнаваемых городских пейзажей. С тех пор с Приморской лестницы видна изуродованная войной визитная карточка Одессы.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, стоит ли возвращать этому месту довоенный облик, что делать с отелем и каким они видят морской вокзал после войны.

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Восстановление морского вокзала

Одесский морской вокзал и расположенная рядом гостиница давно стали частью узнаваемого пейзажа, который открывается с Приморской лестницы. Для многих он ценен не только как функциональный объект, который сейчас недоступен, но и как часть истории города. Именно поэтому разговоры о его восстановлении часто касаются не только восстановления, но и сохранения наследия Одессы.

"Морской вокзал должен оставаться морским вокзалом. Я вообще был удивлен, когда там строили отель. Надо понимать, что водные ресурсы достаточно нестабильны, их постоянно подмывает. Знаете, с самого начала для меня это было странно — строить его такого размера. На его месте ничего не нужно. Морской вокзал в том состоянии, в котором его поддерживали, сохранялся достаточно долго. То есть для нас это уже историческое наследие. Смогут ли его вернуть в то состояние, в котором он был, это уже вопрос", — объясняет Владимир.

Володимир про відновлення морвокзалу. Фото: Новини.LVE
Владимир о восстановлении морского вокзала. Фото: Новини.LIVE

Отель "Одесса"

Отель "Одесса" с самого начала был спорным элементом застройки возле морского вокзала. Одни воспринимали его как дополнение городского пейзажа, другие — как сооружение, перекрывшее привычный вид на море. После прилета этот давний спор фактически возобновился.

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"Там должен быть морской вокзал, там должны швартоваться суда. К нему привыкли, потому что это не старое, но всё же какое-то одесское место. Я так считаю, кто-то считает иначе. Может, кто-то хочет казино. Восстанавливать не в прежнем виде — прошли десятки лет, он должен быть другим, а каким — пусть решают. Одно я точно знаю: отель "Одесса" там быть не должен. Это порочит всю Одессу", — делится Дмитрий.

Дмитро про готель "Одеса". Фото: Новини.LIVE
Дмитрий об отеле "Одесса". Фото: Новини.LIVE

Мемориал в Одессе

После российских ударов это место стало ассоциироваться с войной и разрушениями. Поэтому среди идей для его будущего есть не только проекты восстановления, но и предложения сохранить память о пережитом. Один из вариантов — создание мемориала на месте поврежденных сооружений.

"Возможно, сейчас, во время войны, какой-то мемориал на месте отеля рядом, но ведь это опасное место, поэтому как минимум какая-то плоская площадка. В будущем, возможно, стела, большой мемориал, который будет напоминанием, чтобы его было видно даже сверху с Приморской лестницы. А морской вокзал оставить: какая-то пристань будет, как и раньше", — говорит Анна.

Анна про меморіал на місці морвокзалу. Фото: Новини.LIVE
Анна о мемориале на месте морского вокзала. Фото: Новини.LIVE

Будущее морского вокзала

Восстановление морского вокзала не обязательно означает возвращение к его прежнему виду. Часть горожан говорит об обновлении пространства без отказа от его узнаваемых черт. Таким образом, речь идет об адаптации морского вокзала к современным потребностям.

"Морской вокзал нужен. Но ведь там поврежден не только морской вокзал, но и многие другие здания. Морской вокзал должен быть. Я понимаю, что не сейчас, но он должен быть. Если можно сохранить наследие прошлого и сделать его более современным — как по внешнему виду, так и с точки зрения каких-то технологий, которые помогут", — отмечает Татьяна.

Тетяна про вигляд морвокзалу. Фото: Новини.LIVE
Татьяна о внешнем виде морского вокзала. Фото: Новини.LIVE

Отдельный вопрос — какую роль эта территория будет играть в жизни города после войны. Её потенциал не ограничивается портовой или туристической функцией. Пространство у моря может стать местом, где будут сочетаться деловая жизнь, международные отношения и новые возможности для горожан и гостей Одессы.

"В будущем я вижу, наверное, какой-то центр для бизнеса. Возможно, ещё что-то, но от этого и отталкиваться. Возможно, какой-то отель, площадки для международного сотрудничества. Чтобы гости приезжали — нужно создать для них красивые места: в будущем, например, смотровая площадка на корабли. Какой-то морской центр. Но мы также понимаем реалии: средств на это может не хватить. Можно для этого привлекать международных доноров или местные компании, заинтересованные в этом. Но морской вокзал там должен быть, это наша жемчужина", — подчеркивает Надежда

Надія про бізнес центр. Фото: Новини.LIVE
Надежда о бизнес-центре. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на разные взгляды на будущее территории, в одном мнения одесситы сходятся: морской вокзал должен остаться частью Одессы. Дискуссия начинается уже вокруг того, каким именно он будет — восстановленным в привычном виде, модернизированным или дополненным новыми функциями. В то же время судьба отеля "Одесса" пока не однозначна для горожан.

Ранее журналисты Новини.LIVE узнали, как одесситы относятся к новым переговорам Владимира Зеленского и Дональда Трампа после их встречи в Нью-Йорке. Горожане рассказали, следят ли они за дипломатическими контактами, чего ожидают от них и почему часть опрошенных скептически оценивает позицию президента США.

Также журналисты Новини.LIVE выяснили, планируют ли одесситы оставаться в городе зимой на фоне угрозы новых обстрелов энергетической инфраструктуры. Горожане рассказали, почему, несмотря на риски, большинство из них не собирается уезжать из Одессы и что влияет на их решение оставаться дома.

Одесса Украина Новости Одессы символы отель атака России на Украину
Виктория Беккер - Журналист
Автор:
Виктория Беккер

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