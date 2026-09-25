Одеський морвокзал після удару — думки одеситів про відновлення

Пошкоджені будівлі морвокзалу та готелю "Одеса". Фото: Новини.LIVE

25 вересня 2026 року минає три роки від російського удару по Одеському морвокзалу. Тоді російська атака суттєво пошкодила будівлю вокзалу та готель "Одеса", змінивши один із найвпізнаваніших краєвидів міста. Відтоді з Приморських сходів видно понівечену війною візитівку Одеси.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи варто повертати цьому місцю довоєнний вигляд, що робити з готелем і яким вони бачать морвокзал після війни.

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Відновлення морвокзалу

Одеський морвокзал та готель поруч давно стали частиною впізнаваного пейзажу, який відкривається з Приморських сходів. Для багатьох він має цінність не лише як функціональний об’єкт, який зараз недоступний, а й як частина історії міста. Саме тому розмови про його відбудову часто стосуються не тільки відбудови, а й збереження спадщини Одеси.

"Морвокзал має бути морвокзалом. Я взагалі був здивований, коли там готель будували. Треба розуміти, що водні ресурси достатньо хиткі, їх постійно підмивають. Ви знаєте, від початку для мене це дивно — будувати його такого розміру. На його місці нічого не треба. Морвокзал в тому стані, якому його підтримували, він зберігався достатньо довго. Тобто для нас це вже історична спадщина. Чи зможуть його повернути в той стан, який він був, це вже питання", — пояснює Володимир.

Володимир про відновлення морвокзалу. Фото: Новини.LIVE

Готель Одеса

Готель "Одеса" від початку був суперечливим елементом забудови біля морвокзалу. Одні сприймали його як доповнення міського пейзажу, інші — як споруду, що перекрила звичний вид на море. Після прильоту ця давня суперечка фактично почалася знову.

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"Там повинен бути морвокзал, повинен там швартуватись. До нього звикли, тому що це не старе, але все ж таки одеське якесь місце. Я вважаю так, хтось вважає інакше. Може хтось казино хоче. Відновлювати не таким, пройшли десятки років, він повинен бути іншим, а який, хай вирішують. Одне я точно знаю, готель Одеса там не повинен бути. Це паплюжить всю Одесу", — ділиться Дмитро.

Дмитро про готель "Одеса". Фото: Новини.LIVE

Меморіал в Одесі

Після російських ударів ця місце пов’язалось з війною та руйнуваннями. Тому серед ідей для її майбутнього є не лише проєкти відбудови, а й пропозиції зберегти пам’ять про пережите. Один із варіантів — створення меморіалу на місці пошкоджених споруд.

"Можливо, зараз під час війни якийсь меморіал на місця готелю поруч, але ж це небезпечне місце, тому як мінімум якась плоска площадка. У майбутньому, можливо, стела, великий меморіал, який буде нагадуванням, щоб видно було навіть зверху Приморських сход. А морвокзал залишити: якась пристань буде, як і раніше", — говорить Анна.

Анна про меморіал на місці морвокзалу. Фото: Новини.LIVE

Майбутнє морвокзалу

Відбудова морвокзалу не обов’язково означає повернення до його колишнього вигляду. Частина містян говорить про оновлення простору без відмови від його впізнаваних рис. Таким чином, йдеться про адаптацію морвокзалу до сучасних потреб.

"Морвокзал потрібен. Але ж там не тільки морвокзал пошкоджений, а й багато інших будівель. Морвокзал має бути. Я розумію, що не зараз, але він має бути. Якщо можна залишити надбання минулого і зробити це більш сучасним, і на вигляд, і стосовно якихось там технологій, які допоможуть", — зазначає Тетяна.

Тетяна про вигляд морвокзалу. Фото: Новини.LIVE

Окреме питання — яку роль ця територія відіграватиме в житті міста після війни. Її потенціал не обмежується портовою чи туристичною функцією. Простір біля моря може стати місцем, де поєднуватимуться ділове життя, міжнародні відносини та нові можливості для містян і гостей Одеси.

"На майбутнє я бачу напевно такий центр якийсь для бізнесу. Можливо ще щось, але від цього відштовхуватись. Можливо якийсь готель, локації для міжнародного співробітництва. Щоб гості приїжджали зробити для них гарні локації — в майбутньому оглядовий майданчик на кораблі, наприклад. Якийсь морський центр. Але також ми розуміємо реалії, що там може бути не бути коштів. Можна для цього залучати міжнародних донорів або місцеві бізнеси, які цим зацікавлені. Але морвокзал там повинен бути, це наша перлина", — підкреслює Надія

Надія про бізнес центр. Фото: Новини.LIVE

Попри різні погляди на майбутнє території, в одному думки опитаних сходяться: морвокзал має залишитися частиною Одеси. Дискусія починається вже довкола того, яким саме він буде — відновленим у знайомому вигляді, осучасненим чи доповненим новими функціями. Водночас доля готелю "Одеса" поки неясна навіть для містян.

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