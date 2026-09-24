Переговори Трампа і Зеленського: що думають одесити

Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Фото: Офіс Президента України

22 вересня у Нью-Йорку Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися на полях Генеральної Асамблеї ООН. Вони обговорили можливі кроки до деескалації, подальший дипломатичний процес і підтримку України перед зимою. Окремо йшлося про посилення протиповітряної оборони та спільну роботу над виробництвом ракет-перехоплювачів для Patriot.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи стежать вони за переговорами Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

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Недовіра до Трампа

Дональд Трамп неодноразово змінював тон заяв щодо України та можливого завершення війни. У різний час він говорив і про швидкі переговори, і про необхідність посилювати тиск на Росію, що робить його подальші кроки складними для прогнозування. Це позначається і на тому, як українці сприймають його участь у мирному процесі.

"Так, звичайно, стежимо, бо вболіваємо за свою країну. Все набагато сумніше, ніж ми думаємо, бо Трамп така людина, що повірити їй важко. Звичайно, наш президент намагається завершити війну, але ми хочемо не просто завершення, не просто миру, а хочемо перемоги. Трампу повірити важко, бо як наше таке прислів’я: 10 п'ятниць на тиждень в нього", — пояснює Наталія.

Наталія про недовіру до Трампа. Фото: Новини.LIVE

Трамп і Україна

Переговори між Україною та США вже не раз проходили в напруженій атмосфері. Одним із найгучніших епізодів стала зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті 28 лютого 2025 року, під час якої американський президент заявив українському, що в нього "немає карт" без підтримки США. Такі публічні суперечки залишили помітний слід у сприйнятті подальших контактів між Києвом і Вашингтоном та додають одеситам сумнівів щодо того, чого чекати від нових переговорів.

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"Так, стежу. Нічого хорошого з цього не буде, я думаю. Тому що Трамп відноситься дуже критично до України. Я думаю, що далі може все й буде добре. А так, припинення війни не буде", — каже Віталій.

Віталій про ставлення Трампа до України. Фото: Новини.LIVE

Інтерес до переговорів

Переговори про можливе завершення війни залишаються однією з головних тем, але суспільна увага до них не є постійною. Найбільший інтерес зазвичай викликають гучні заяви, конфлікти або помітні дипломатичні події, тоді як між ними тема поступово відходить на другий план. Таким чином, частина одеситів не слідкує за новим етапом перемовин.

"Саме за цими переговорами я не стежила. Ось коли вони ще були в Овальному кабінеті, бо це був скандал, і це було гучно, я про це знала. Потім, коли вони були у Папи: ось якісь фото — я стежила, а зараз вже ні. Не тому, що не цікаво, а просто не має часу, якось випала з порядку денного", — ділиться Наталія.

Наталія про гучні заяви на переговорах. Фото: Новини.LIVE

Не завжди відсутність уваги до переговорів означає байдужість до теми. Для багатьох людей міжнародний порядок денний просто конкурує за увагу з щоденними справами та реаліями війни.

"Я не стежила. Наразі навіть часу немає. Робота, дитина, прильоти, ще якісь особисті справи", — зазначає Ніна.

Ніна про відсутність уваги до переговорів. Фото: Новини.LIVE

Внутрішня політика США

Переговори щодо України відбуваються на тлі наближення проміжних виборів до Конгресу в США, запланованих на листопад. Їхній результат може мати значення і для внутрішньої політики: американські виборці по-різному ставляться до участі США у війні та підтримки України.

"Ні, не стежили. Міркуємо, що воно більше для американського виборця, ніж для України", — говорить Олег.

Олег про направленість на внутрішню політику США. Фото: Новини.LIVE

Для одеситів переговори залишаються важливою, але вже не всепоглинаючою темою. За дипломатичними заявами вони стежать настільки, наскільки ті можуть дати зрозумілу відповідь на головне питання — чи наближають вони кінець війни. Поки такої відповіді немає, інтерес змішується зі скепсисом і втомою.

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