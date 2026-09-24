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Главная Одесса Новые переговоры Трампа и Зеленского: чего ждут одесситы

Новые переговоры Трампа и Зеленского: чего ждут одесситы

Ua ru
24 сентября 2026 06:33
Переговоры Трампа и Зеленского: что думают одесситы
Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Фото: Офис Президента Украины

22 сентября в Нью-Йорке Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Они обсудили возможные шаги по деэскалации, дальнейший дипломатический процесс и поддержку Украины в преддверии зимы. Отдельно речь шла об усилении противовоздушной обороны и совместной работе над производством ракет-перехватчиков для Patriot.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одеситов, следят ли они за переговорами Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

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Недоверие к Трампу

Дональд Трамп неоднократно менял тон своих заявлений относительно Украины и возможного завершения войны. В разное время он говорил и о быстрых переговорах, и о необходимости усиления давления на Россию, что делает его дальнейшие шаги сложными для прогнозирования. Это сказывается и на том, как украинцы воспринимают его участие в мирном процессе.

"Да, конечно, следим, потому что болеем за свою страну. Все гораздо печальнее, чем мы думаем, потому что Трамп — такой человек, которому трудно поверить. Конечно, наш президент пытается завершить войну, но мы хотим не просто завершения, не просто мира, а хотим победы. Трампу поверить трудно, ведь, как гласит наша поговорка: у него 10 пятниц на неделю", — объясняет Наталья.

Наталія про довіру до Трампа. Фото: Новини.LIVE
Наталья о недоверии к Трампу. Фото: Новини.LIVE

Трамп и Украина

Переговоры между Украиной и США уже не раз проходили в напряженной атмосфере. Одним из самых громких эпизодов стала встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете 28 февраля 2025 года, во время которой американский президент заявил украинскому лидеру, что у него "нет карт" без поддержки США. Такие публичные споры оставили заметный след в восприятии дальнейших контактов между Киевом и Вашингтоном и вызывают у одесситов сомнения относительно того, чего ожидать от новых переговоров.

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"Да, слежу. Ничего хорошего из этого не выйдет, я думаю. Потому что Трамп очень критично относится к Украине. Я думаю, что в дальнейшем, возможно, всё и будет хорошо. А так, прекращения войны не будет", — говорит Виталий.

Віталій про ставлення Трампа до України. Фото: Новини.LIVE
Виталий об отношении Трампа к Украине. Фото: Новини.LIVE

Интерес к переговорам

Переговоры о возможном завершении войны остаются одной из главных тем, но внимание общественности к ним не является постоянным. Наибольший интерес обычно вызывают громкие заявления, конфликты или заметные дипломатические события, тогда как в промежутках между ними тема постепенно уходит на второй план. Таким образом, часть одесситов не следит за новым этапом переговоров.

"Именно за этими переговорами я не следила. Вот когда они ещё проходили в Овальном кабинете, потому что это был скандал, и об этом много говорили, я об этом знала. Потом, когда они проходили у Папы: вот какие-то фото — я следила, а сейчас уже нет. Не потому, что не интересно, а просто нет времени, как-то выпало из повестки дня", — делится Наталья.

Наталія про гучні заяви на переговорах. Фото: Новини.LIVE
Наталья о громких заявлениях на переговорах. Фото: Новини.LIVE

Не всегда отсутствие внимания к переговорам означает безразличие к теме. Для многих людей международная повестка дня просто конкурирует за внимание с повседневными делами и реалиями войны.

"Я не следила. Сейчас даже времени нет. Работа, ребенок, прилеты, ещё какие-то личные дела", — отмечает Нина.

Ніна про відсутність уваги до переговорів. Фото: Новини.LIVE
Нина об отсутствии внимания к переговорам. Фото: Новини.LIVE

Внутренняя политика США

Переговоры по Украине проходят на фоне приближающихся промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на ноябрь. Их результат может иметь значение и для внутренней политики: американские избиратели по-разному относятся к участию США в войне и поддержке Украины.

"Нет, не следили. Считаем, что это больше для американского избирателя, чем для Украины", — говорит Олег.

Олег про направленість на внутрішню політику США. Фото: Новини.LIVE
Олег о направленности на внутреннюю политику США. Фото: Новини.LIVE

Для одесситов переговоры остаются важной, но уже не всепоглощающей темой. За дипломатическими заявлениями они следят настолько, насколько те могут дать понятный ответ на главный вопрос — приближают ли они конец войны. Пока такого ответа нет, интерес смешивается со скептицизмом и усталостью.

Ранее журналисты Новини.LIVE выяснили, планируют ли одесситы уезжать из города на зиму на фоне возможных обстрелов энергетической инфраструктуры и перебоев со светом и теплом. Горожане объяснили, почему, несмотря на риски, большинство из них не собирается покидать Одессу и что влияет на их решение оставаться дома.

Также журналисты Новини.LIVE выясняли, верят ли одесситы в окончание войны в 2026 году. Горожане поделились своими прогнозами, объяснили причины скептицизма и рассказали, почему часть из них уже не связывает ожидания мира с конкретными датами.

Владимир Зеленский Одесса переговоры Дональд Трамп Украина Новости Одессы
Виктория Беккер - Журналист
Автор:
Виктория Беккер

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