Удари по дата-центрах і провайдерах в Україні: як одесити готуються до відключень інтернету

Дівчина в центрі Одеси з телефоном в руках. Фото: Новини.LIVE

Росія продовжує атакувати інфраструктуру, від якої щодня залежать мільйони українців. Після ударів по енергетичних об’єктах і логістичних вузлах під загрозою опинилися дата-центри та обладнання інтернет-провайдерів. Наслідки вже відчули близько ста тисяч користувачів, а ризик нових перебоїв нікуди не зник.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, що вони планують робити у випадку відключення від інтернет мережі.

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Пошук альтернатив

Зникнення інтернету — цілком реальний сценарій в умовах війни та постійних ударах по інтернет провайдерам. Спрогнозувати, скільки триватиме відновлення, складно. Час, який зазвичай минає онлайн, доведеться заповнювати іншими справами. Тож частина одеситів уже думає не лише про незручності, а й про те, що можна робити без постійного доступу до мережі.

"Якщо чесно, про це всі знали раніше, що в нас будуть ліквідувати інтернет. І люди будуть сидіти без інтернету, щоб не читати і не дивитися, що відбувається в цьому світі. Чесно, я бачу, що це класна в деякому сенсі можливість. Можна читати книжки, провести час з друзями, гуляти, займатися своїми справами, приділити увагу собі: спорт, здоров'я, харчування, масажі, дивитися фільми", — ділиться Наталя.

Наталя про пошук альтернатив. Фото: Новини.LIVE

Навіть у разі серйозних перебоїв зі зв’язком повністю зупинити звичне життя навряд чи вдасться. Частину щоденних процесів доведеться перебудувати, а для звичних речей — шукати інші способи. Українці вже не раз опинялися в ситуаціях, коли рішення доводилося знаходити на ходу.

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"Насправді, куди б вони не били, ми негативно до цього ставимося. Але це ще більше наше життя ускладнить. Я, перш за все, думаю не просто про інтернет, як про інстаграм якийсь, а як про роботу, наприклад. Будемо щось робити. Насправді ми вже достатньо гнучкі і з будь-якими неприємностями щось вигадували, щось впроваджували, і тому все буде добре, я вважаю Будемо листи одне одному писати", — каже Олена.

Олена про адаптацію до складних обставин. Фото: Новини.LIVE

Молодь без інтернету

Для покоління, яке виросло з постійним доступом до мережі, тривала відсутність інтернету може стати особливо незвичною. Онлайн давно став частиною навчання, роботи, спілкування та дозвілля, тому повна відмова від нього означатиме зміну звичного способу життя. Але й вони не втрачають позитиву.

"Доведеться переходити на мобільних провайдерів, але якщо їх не буде, то буду як в стародавні часи: люди, якось же жили без інтернету. Я в ті роки ще не народився. Жили, зустрічалися наживо, спілкувалися, домовлялися, листи, пошти існували", — зазначає Максим.

Максим про пристосування до відключень. Фото: Новини.LIVE

Удари по інфраструктурі

Під час повномасштабної війни удари по об’єктах, від яких залежить повсякденне життя людей, вже не нові. Енергетика, зв’язок та інша критична інфраструктура неодноразово опинялися під загрозою. Тому можливість ударів по інтернет-мережах уже мало кого дивує.

"Взагалі все, що робить Росія по будь-яким об'єктам, це виходить за будь-які межі правового поля і це неправильно. Буду якось адаптуватися, як і до всього, що відбувається протягом повномасштабного вторгнення", — підкреслює Любов.

Любов про вихід Росії за рамки правового поля. Фото: Новини.LIVE

Та навіть за такого сценарію повністю залишити країну без інтернету було б непросто. Українська мережа має свою специфіку, яка може ускладнити спроби вивести її з ладу. Тож тут питання не лише в самих ударах, а й у тому, наскільки стійкою виявиться система.

"Я думаю, що Україна — одна із країн, в якій немає такого централізованого розуміння дата-центрів. Вони дуже розкидані і велика кількість провайдерів зі своїми маленькими дата-центрами. Це не так легко, як нам й більшості здається. Але я думаю, що будь-яке питання можна вирішити: їх НПЗ теж багато, але ми змогли пробити діру. Тобто вони теж зможуть в наших дата-центрах, і в наших комунікаціях пробити. Але я думаю, що на це їм треба багато часу", —говорить Богдана.

Богдана про дата-центри і провайдерів. Фото: Новини.LIVE

Перспектива залишитись без доступу до інтернету для одеситів звучить тривожно, але не безнадійно. Від нього залежить значно більше, ніж спілкування чи розваги: робота, навчання та безліч щоденних справ. Та за роки повномасштабної війни містяни вже не раз вчилися жити в нових обставинах, тож і цього разу сподіваються знайти вихід.

Раніше журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, яким вони бачать майбутнє Одеського морвокзалу після російського удару. Серед містян немає єдиного бачення того, яким має стати це знакове для Одеси місце після війни, але є цікаві пропозиції.

Також журналісти Новини.LIVE дізналися, як одесити ставляться до нових переговорів Володимира Зеленського та Дональда Трампа після їхньої зустрічі у Нью-Йорку. Частина містян активно стежить за дипломатичними контактами, інша — вже зневірилася, але тема можливого завершення війни й надалі залишається для одеситів важливою.