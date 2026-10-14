Важка зима для Одеси: чого чекати від опалювального сезону

Одеська ТЕЦ. Фото: Одеська міська рада

Одесити вже переживали складні зими з тривалими відключеннями світла та перебоями в роботі громадського транспорту. Попереду ще один опалювальний сезон в умовах війни та загрози російських атак на енергетику. І хоча місто звітує про підготовку до холодів, майбутня зима покаже, наскільки вдалося врахувати досвід попередніх років.

Про готовність Одеси до опалювального сезону, ризики тривалих блекаутів та можливі проблеми з теплопостачанням в ексклюзивному інтерв’ю журналістам Новини.LIVE розповів колишній віцемер Одеси Дмитро Жеман.

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Опалювальний сезон Одеси

У середині вересня 2026 року міська влада повідомила, що готовність системи теплопостачання Одеси до опалювального сезону перевищила 80%. За інформацією комунальників, у місті провели обстеження котелень і тепломереж, виконали більшість гідравлічних випробувань, проте заміна зношених трубопроводів та модернізація обладнання ще тривали. Водночас майбутній опалювальний сезон проходитиме в умовах постійної загрози російських атак на енергетичну інфраструктуру. Тому увага звертається не просто на завершення ремонтних робіт, а й на реальну здатність системи забезпечувати теплом житлові будинки під час сильних морозів та аварійних відключень електроенергії.

"Ми вже взимку це побачимо, але готовність на папері — це точно не готовність до зими. Я не бачу по місту активну готовність до зими, до опалювального сезону. А ми розуміємо, що зима буде важка у надзвичайних умовах. Тому добре, якщо так вважає міська рада. Добре, що вони про це звітують. Підтвердження цьому я не бачу зовсім", — каже Дмитро Жеман.

Дмитро Жеман про опалювальний сезон Одеси. Фото: Новини.LIVE

Стан тепломереж Одеси

За даними КП "ТМО", з початку року комунальники виявили понад 700 пошкоджень на тепломережах. Станом на початок серпня більш як 500 із них вдалося усунути. Також у місті замінили майже чотири з половиною кілометри старих труб. Однак навіть після проведених ремонтів залишається питання, які слабкі місця є в одеському ЖКГ, що викликають найбільше занепокоєння напередодні зими.

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"Насамперед, це опалювальний сезон, готовність мереж. Я не бачу, щоб готувалися мережі так, як вони мають готуватися на початку опального сезону, як по центру міста, так і в великих спальних районах. І насамперед це когенерація, резервне живлення. І ми бачили, що рік тому вона ніяк не працювала і в цьому році, як відомо мені, нічого не змінилося", — говорить ексвіцемер Одеси.

Ремонт тепломережі в Одесі. Фото: ОМВА

Когенерація та котельні

В Одесі продовжують встановлювати когенераційні установки, які дозволяють одночасно виробляти тепло та електроенергію. Це обладнання має підтримувати роботу котелень навіть під час масштабних відключень світла. Міська влада звітує про впровадження таких рішень, однак не всі установки вже введені в експлуатацію. Для повноцінної роботи нового обладнання необхідно підготувати мережі та забезпечити його належне підключення.

"Це рішення, це дійсно гарне рішення, але є передумови, які необхідно було виконати, що з самого початку, як це мало бути. Вони не були виконані, не були належним чином оформлені технічні умови і тому є питання по підключенню. І чи вирішені ці питання, і за рахунок чого їх мають вирішувати, я не розумію і не бачу", — зазначив колишній віцемер Одеси Дмитро Жеман.

Когенераційна електростанція. Фото: Одеська міська рада

Окрім встановлення нового обладнання, місту необхідно забезпечити злагоджену роботу всієї системи теплопостачання. Адже котельні, насосні станції та тепломережі пов'язані між собою, і несправність на одній із ділянок може вплинути на подачу тепла до багатьох будинків. Тому важливо не лише завершити підготовчі роботи, а й переконатися, що вся система здатна витримувати необхідне навантаження в майбутніх умовах.

"Я розумію, як це має бути. Як на мене, якщо буде низька температура, там параметри, як мінус 5 і ще нижче, то будуть у міста великі питання з опалюванням", — пояснює колишній заступник міського голови.

Труби теплопостачання в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ще один спосіб зробити систему теплопостачання менш залежною від великих котелень — використання модульних установок, які можуть забезпечувати теплом окремі райони та об'єкти. Це практично в умовах постійної загрози російських атак на енергетичну інфраструктуру.

"Модульні котельні — особливо під час війни — це рішення. Чому їх не будують — питання риторичне. Зараз великі котельні дуже вразливіточки в місті. Тому дійсно ми мали би вже давно переходити якомога більше на резервні модульні котельні та на резервне живлення. Цього зараз не відбувається", — ділиться Дмитро Жеман.

Модульна котельня. Фото: Одеська міська рада

Блекаут в Одесі

Під час масштабних відключень електроенергії одесити можуть залишитися не лише без світла, а й без водопостачання. Адже подача води до житлових будинків залежить від роботи насосних станцій, яким необхідна електроенергія. У разі тривалого блекауту підтримувати їхню роботу мають резервні джерела живлення. Однак для цього потрібне не лише обладнання, а й достатні запаси пального, доступні в будь-який момент.

"Є цифри, ми можемо побачити, що закупили дуже велику кількість палива у ТМО. Але закуповують талони. Чи можна буде талони взимку обміняти на паливо? Велике питання. Мали б бути вже якісь резервні ємності, мали б бути не талони на паливо, а саме паливо", — звертає увагу колишній заступник міського голови.

Люди користуються бюветом. Фото: Новини.LIVE

На випадок тривалих відключень електроенергії в Одесі працюють 278 пунктів незламності. Там мешканці можуть зігрітися, зарядити телефони та скористатися базовими засобами зв'язку. Однак у разі масштабного блекауту взимку кількість людей, які потребуватимуть такої допомоги, може суттєво зрости.

"За необхідності буде збільшуватися кількість пунктів незламності. Це можуть бути і торгівельні центри, і АЗС, і магазини, і кав'ярні. Будь-який пункт, де є генератор, може бути пунктом незламності. Тому це питання, я впевнений, місто вирішить", — коментує Дмитро Жеман

Табличка "Пункт незламності". Фото: Новини.LIVE

Громадський транспорт Одеси

Під час відключень електроенергії в Одесі виникають труднощі з перевезенням пасажирів: зупиняються трамваї та тролейбуси. Із такою ситуацією місто вже неодноразово стикалося. Щоб люди могли дістатися до роботи чи додому, на окремих напрямках запускали додаткові автобуси, які дублювали маршрути електротранспорту. Проте на деяких із них інтервал руху сягав години. У разі тривалих блекаутів узимку потреба в таких перевезеннях може значно зрости.

"В Одесі немає жодного автобусу, я полягаю на цьому, жодного автобусу, який був би молодший 10 років. А 10 років це вже термін, коли автобуси мали би списуватись. І нічого не робиться, щоб ці нові автобуси якось у місті з'являлися", — зауважує колишній віцемер Одеси.

Громадський транспорт в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Підготовка до зими

Майбутній опалювальний сезон для Одеси залишається непередбачуваним. Ситуація залежатиме від технічної готовності міської інфраструктури, морозів та інтенсивності російських атак. У разі одночасних перебоїв з електроенергією, опаленням та іншими комунальними послугами мешканцям доведеться пристосовуватись. Тому, окрім підготовки міських служб, важливе значення має і готовність самих одеситів до можливих надзвичайних ситуацій.

"Це резервне живлення, насамперед. Забезпечити себе резервним живленням. Необхідно робити. Не чекати це від когось, а самому робити, бо від когось можна не дочекатися", — радить колишній віцемер Одеси Дмитро Жеман.

Повербанк з ліхтариком. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі триває підготовка до опалювального сезону, однак питання щодо надійності тепломереж, резервного живлення та роботи комунальних служб під час блекаутів залишаються відкритими. Ситуацію можуть ускладнити сильні морози та нові російські атаки на енергетичну інфраструктуру. І хоча забезпечення міста теплом, водою та електроенергією насамперед залежить від відповідних служб, самим одеситам також варто заздалегідь подбати про власну готовність. Зокрема, підготувати запас води, заряджені павербанки та інші необхідні речі, щоб у разі тривалого блекауту мати змогу забезпечити свої базові потреби.

Раніше Новини.LIVE розповідали про загрозу зриву опалювального сезону в Подільську на Одещині. Через великі борги населення стабільна подача тепла взимку може опинитися під питанням.

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