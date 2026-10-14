Тяжелая зима для Одессы: чего ожидать от отопительного сезона

Одесская ТЭЦ. Фото: Одесский городской совет

Одесситы уже переживали сложные зимы с длительными отключениями света и перебоями в работе общественного транспорта. Впереди ещё один отопительный сезон в условиях войны и угрозы российских атак на энергетику. И хотя город отчитывается о подготовке к холодам, предстоящая зима покажет, насколько удалось учесть опыт предыдущих лет.

О готовности Одессы к отопительному сезону, рисках длительных отключений электричества и возможных проблемах с теплоснабжением в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал бывший вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.

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Отопительный сезон в Одессе

В середине сентября 2026 года городские власти сообщили, что готовность системы теплоснабжения Одессы к отопительному сезону превысила 80%. По информации коммунальщиков, в городе провели обследование котельных и теплосетей, выполнили большинство гидравлических испытаний, однако замена изношенных трубопроводов и модернизация оборудования еще продолжались. В то же время предстоящий отопительный сезон будет проходить в условиях постоянной угрозы российских атак на энергетическую инфраструктуру. Поэтому внимание обращается не просто на завершение ремонтных работ, но и на реальную способность системы обеспечивать теплом жилые дома во время сильных морозов и аварийных отключений электроэнергии.

"Мы уже зимой это увидим, но готовность на бумаге — это точно не готовность к зиме. Я не вижу по городу активной готовности к зиме, к отопительному сезону. А мы понимаем, что зима будет тяжелой в чрезвычайных условиях. Поэтому хорошо, если так считает городской совет. Хорошо, что они об этом отчитываются. Подтверждения этому я не вижу совсем", — говорит Дмитрий Жеман.

Дмитрий Жеман об отопительном сезоне в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Состояние теплосетей Одессы

По данным КП "ТМО", с начала года коммунальщики выявили более 700 повреждений на теплосетях. По состоянию на начало августа более 500 из них удалось устранить. Также в городе заменили почти четыре с половиной километра старых труб. Однако даже после проведенных ремонтов остается вопрос, какие слабые места есть в одесском ЖКХ, вызывающие наибольшее беспокойство в преддверии зимы.

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"Прежде всего, это отопительный сезон, готовность сетей. Я не вижу, чтобы сети готовились так, как они должны готовиться к началу отопительного сезона, как в центре города, так и в крупных спальных районах. И прежде всего это когенерация, резервное питание. И мы видели, что год назад она никак не работала, и в этом году, насколько мне известно, ничего не изменилось", — говорит экс-заместитель мэра Одессы.

Ремонт теплосети в Одессе. Фото: ОМВА

Когенерация и котельные

В Одессе продолжают устанавливать когенерационные установки, которые позволяют одновременно производить тепло и электроэнергию. Это оборудование должно поддерживать работу котельных даже во время масштабных отключений света. Городские власти отчитываются о внедрении таких решений, однако не все установки уже введены в эксплуатацию. Для полноценной работы нового оборудования необходимо подготовить сети и обеспечить его надлежащее подключение.

"Это решение, это действительно хорошее решение, но есть предварительные условия, которые необходимо было выполнить с самого начала, как и должно было быть. Они не были выполнены, технические условия не были должным образом оформлены, и поэтому возникают вопросы по подключению. И решены ли эти вопросы, и за счёт чего их должны решать, я не понимаю и не вижу", — отметил бывший вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.

Когенерационная электростанция. Фото: Одесский городской совет

Помимо установки нового оборудования, городу необходимо обеспечить слаженную работу всей системы теплоснабжения. Ведь котельные, насосные станции и теплосети связаны между собой, и неисправность на одном из участков может повлиять на подачу тепла во многие дома. Поэтому важно не только завершить подготовительные работы, но и убедиться, что вся система способна выдерживать необходимую нагрузку в будущих условиях.

"Я понимаю, как это должно быть. На мой взгляд, если будет низкая температура, например, минус 5 и ниже, то у города возникнут серьезные проблемы с отоплением", — объясняет бывший заместитель городского головы.

Трубы теплоснабжения в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Еще один способ сделать систему теплоснабжения менее зависимой от крупных котельных — использование модульных установок, которые могут обеспечивать теплом отдельные районы и объекты. Это особенно актуально в условиях постоянной угрозы российских атак на энергетическую инфраструктуру.

"Модульные котельные — особенно во время войны — это решение. Почему их не строят — вопрос риторический. Сейчас крупные котельные — очень уязвимые точки в городе. Поэтому действительно нам следовало бы уже давно переходить как можно больше на резервные модульные котельные и на резервное питание. Этого сейчас не происходит", — делится Дмитрий Жеман.

Модульная котельная. Фото: Одесский городской совет

Блэкаут в Одессе

Во время масштабных отключений электроэнергии одесситы могут остаться не только без света, но и без водоснабжения. Ведь подача воды в жилые дома зависит от работы насосных станций, которым необходима электроэнергия. В случае длительного блэкаута их работу должны поддерживать резервные источники питания. Однако для этого требуется не только оборудование, но и достаточные запасы топлива, доступные в любой момент.

"Есть цифры, мы видим, что в ТМО закупили очень большое количество топлива. Но закупают талоны. Смогут ли зимой обменять талоны на топливо? Большой вопрос. Должны были бы уже быть какие-то резервные емкости, должны были бы быть не талоны на топливо, а само топливо", — обращает внимание бывший заместитель городского головы.

Люди пользуются бюветом. Фото: Новини.LIVE

На случай длительных отключений электроэнергии в Одессе работают 278 пунктов стойкости. Там жители могут согреться, зарядить телефоны и воспользоваться базовыми средствами связи. Однако в случае масштабного блэкаута зимой количество людей, нуждающихся в такой помощи, может существенно возрасти.

"При необходимости количество пунктов стойкости будет увеличиваться. Это могут быть и торговые центры, и АЗС, и магазины, и кафе. Любой пункт, где есть генератор, может стать пунктом стойкости. Поэтому этот вопрос, я уверен, город решит", — комментирует Дмитрий Жеман

Табличка «Пункт стойкости». Фото: Новини.LIVE

Общественный транспорт Одессы

Во время отключений электроэнергии в Одессе возникают трудности с перевозкой пассажиров: останавливаются трамваи и троллейбусы. С такой ситуацией город уже неоднократно сталкивался. Чтобы люди могли добраться до работы или домой, на отдельных направлениях запускали дополнительные автобусы, которые дублировали маршруты электротранспорта. Однако на некоторых из них интервал движения достигал часа. В случае длительных отключений электроэнергии зимой потребность в таких перевозках может значительно возрасти.

"В Одессе нет ни одного автобуса, я настаиваю на этом, ни одного автобуса, которому было бы меньше 10 лет. А 10 лет — это уже срок, когда автобусы должны списываться. И ничего не делается, чтобы эти новые автобусы как-то появлялись в городе", — отмечает бывший вице-мэр Одессы.

Общественный транспорт в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Подготовка к зиме

Предстоящий отопительный сезон для Одессы остается непредсказуемым. Ситуация будет зависеть от технической готовности городской инфраструктуры, морозов и интенсивности российских атак. В случае одновременных перебоев с электроэнергией, отоплением и другими коммунальными услугами жителям придется приспосабливаться. Поэтому, помимо подготовки городских служб, важное значение имеет и готовность самих одесситов к возможным чрезвычайным ситуациям.

"Это, прежде всего, резервное питание. Обеспечить себя резервным питанием. Это необходимо делать. Не ждать этого от кого-то, а делать самому, потому что от кого-то можно и не дождаться", — советует бывший вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.

Портативный аккумулятор с фонариком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе продолжается подготовка к отопительному сезону, однако вопросы надежности теплосетей, резервного питания и работы коммунальных служб во время отключений электроэнергии остаются открытыми. Ситуацию могут осложнить сильные морозы и новые российские атаки на энергетическую инфраструктуру. И хотя обеспечение города теплом, водой и электроэнергией в первую очередь зависит от соответствующих служб, самим одесситам также стоит заранее позаботиться о собственной готовности. В частности, подготовить запас воды, заряженные портативные зарядные устройства и другие необходимые вещи, чтобы в случае длительного отключения электроэнергии иметь возможность обеспечить свои базовые потребности.

Ранее Новини.LIVE рассказывали об угрозе срыва отопительного сезона в Подольске Одесской области. Из-за больших долгов населения стабильная подача тепла зимой может оказаться под вопросом.

Также Новини.LIVE рассказывали, к чему стоит готовиться одесситам этой зимой из-за нехватки собственной генерации электроэнергии. Отключений света избежать вряд ли удастся, однако критических проблем с теплом и водой эксперты не ожидают.