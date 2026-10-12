Отопительный сезон в Одесской области под угрозой: у жителей накопились большие долги

Пенсионерка проверяет отопление. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Подготовка к отопительному сезону 2026/2027 годов в Подольске продолжается, однако его начало оказалось под угрозой. Коммунальщики предупреждают о серьёзной проблеме, которая может повлиять на подачу тепла зимой. Причиной стала задолженность жителей города за отопление. Потребителей призывают срочно рассчитаться за полученные услуги.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Подольскую общину.

Реклама

Почему отопление под угрозой

Коммунальное предприятие "Подольсктеплокоммунэнерго" обратилось к потребителям с срочным призывом погасить долги за теплоснабжение. Из-за значительной задолженности населения предприятию сложнее обеспечить стабильную работу системы отопления.

Несмотря на военное положение, работники предприятия продолжают готовить котельные и тепловые сети к холодам. В то же время накопившиеся долги ставят под угрозу как своевременное начало отопительного сезона, так и его стабильное проведение.

К чему призывают жителей

Коммунальщики подчеркивают, что своевременная оплата услуг теплоснабжения необходима для бесперебойной работы предприятия. Поэтому жителей Подольска просят не затягивать с погашением задолженности.

Читайте также:

От расчетов потребителей зависит возможность предприятия должным образом подготовиться к зимним холодам и обеспечивать дома теплом в течение отопительного периода.

Рост тарифов

В Одессе планируют изменить тарифы на тепловую энергию на отопительный сезон 2026–2027 годов. Для населения стоимость отопления хотят оставить на уровне 1 813,94 грн за Гкал с НДС, тогда как для бюджетных учреждений, бизнеса и религиозных организаций предусмотрены более высокие тарифы. В КП "Теплоснабжение города Одессы" пояснили, что на расчеты повлияли подорожание ресурсов и услуг, а также сокращение объемов реализации тепла.

Согласно обнародованному проекту, для бюджетных учреждений тариф составит 5 354,12 грн за Гкал, для остальных потребителей — 6 458,10 грн, а для религиозных организаций — 5 797,86 грн. В то же время экономически обоснованная стоимость тепла для населения составляет 3 511,78 грн за Гкал, однако фактический тариф остается на уровне, установленном законодательством на период военного положения.

Среди причин роста себестоимости предприятие называет подорожание распределения природного газа на 79 %, электроэнергии — на 36 %, а водоснабжения и водоотведения — на 18 %. Также в расчетах учли увеличение расходов на оплату труда, материалы и производственные услуги. Замечания и предложения по проекту тарифов принимаются в течение семи календарных дней со дня публикации уведомления.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе стартовало пилотное тестирование мобильной связи пятого поколения. 5G уже доступен на отдельных улицах в центре города, в районе Аркадии и на вокзале. Сеть запустили три крупнейших оператора. Для использования требуется смартфон с поддержкой 5G и актуальное программное обеспечение на устройстве.

Также Новини.LIVE писали, что Одесса готовится к предстоящему отопительному сезону в условиях возможных отключений электроэнергии и новых атак. В городе усиливают автономность больниц, школ и тепловой инфраструктуры. Часть объектов уже подключили к резервным источникам питания, а сеть "Пункт несокрушимости" планируют расширить. Власти ожидают сложной зимы.