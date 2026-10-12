Опалювальний сезон на Одещині під загрозою: великі борги у мешканців

Пенсіонрка перевіряє опалення. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Підготовка до опалювального сезону 2026/2027 років у Подільську триває, однак його початок опинився під загрозою. Комунальники попереджають про серйозну проблему, яка може вплинути на подачу тепла взимку. Причиною стала заборгованість жителів міста за опалення. Споживачів закликають терміново розрахуватися за отримані послуги.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Подільську громаду.

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Чому опалення під загрозою

Комунальне підприємство "Подільськтеплокомуненерго" звернулося до споживачів із терміновим закликом погасити борги за теплопостачання. Через значну заборгованість населення підприємству складніше забезпечити стабільну роботу системи опалення.

Попри воєнний стан, працівники підприємства продовжують готувати котельні та теплові мережі до холодів. Водночас накопичені борги ставлять під загрозу як своєчасний початок опалювального сезону, так і його стабільне проходження.

До чого закликають жителів

Комунальники наголошують, що своєчасна оплата послуг теплопостачання необхідна для безперебійної роботи підприємства. Тому жителів Подільська просять не зволікати з погашенням заборгованості.

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Від розрахунків споживачів залежить можливість підприємства належно підготуватися до зимових холодів і забезпечувати оселі теплом упродовж опалювального періоду.

Зростання тарифів

В Одесі планують змінити тарифи на теплову енергію на опалювальний сезон 2026–2027 років. Для населення вартість опалення хочуть залишити на рівні 1 813,94 грн за Гкал із ПДВ, тоді як для бюджетних установ, бізнесу та релігійних організацій передбачені вищі тарифи. У КП "Теплопостачання міста Одеси" пояснили, що на розрахунки вплинули подорожчання ресурсів і послуг, а також зменшення обсягів реалізації тепла.

Згідно з оприлюдненим проєктом, для бюджетних установ тариф становитиме 5 354,12 грн за Гкал, для інших споживачів — 6 458,10 грн, а для релігійних організацій — 5 797,86 грн. Водночас економічно обґрунтована вартість тепла для населення становить 3 511,78 грн за Гкал, однак фактичний тариф залишається на рівні, визначеному законодавством на період воєнного стану.

Серед причин зростання собівартості підприємство називає подорожчання розподілу природного газу на 79%, електроенергії — на 36%, а водопостачання та водовідведення — на 18%. Також у розрахунках врахували збільшення витрат на оплату праці, матеріали й виробничі послуги. Зауваження та пропозиції до проєкту тарифів приймають протягом семи календарних днів із дня публікації повідомлення.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі стартувало пілотне тестування мобільного зв’язку п’ятого покоління. 5G уже доступний на окремих вулицях у центрі міста, в районі Аркадії та на вокзалі. Мережу запустили три найбільші оператори. Для користування потрібен смартфон із підтримкою 5G та актуальне програмне забезпечення на пристрої.

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