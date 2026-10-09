Мільярди на енергетичну безпеку: в Одесі планують збудувати нову ТЕЦ

Одеська ТЕЦ. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

В Одесі планують побудувати нову теплоелектроцентраль, яка працюватиме на твердому паливі RDF/SRF. Разом зі станцією сортування побутових відходів на цей проєкт хочуть спрямувати 14,53 мільярда гривень. Найбільше фінансування передбачили на 2028 рік. Будівництво є частиною міської програми енергоефективності до 2029 року.

Про це Новини.LIVE дізналися із розпорядження, яке підписав очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

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Скільки грошей передбачили

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак підписав розпорядження № 384-2026 від 29 вересня 2026 року. Документ оновлює паспорт міської цільової програми енергоефективності на 2022–2029 роки, її фінансування та перелік заходів. Загальний обсяг ресурсів програми становить 32,81 мільярда гривень. З них:

6,39 млрд грн — бюджет Одеської міської територіальної громади;

629,5 млн грн — державний бюджет;

10,6 млн грн — обласний бюджет;

25,78 млрд грн — інші джерела, зокрема міжнародна технічна допомога та власні кошти підприємств.

Основні витрати запланували на 2026–2029 роки. За цей період передбачили близько 27,17 мільярда гривень. Найбільше фінансування планують у 2028 році — 13,61 мільярда гривень.

Нова ТЕЦ

Найбільше фінансування передбачили на будівництво нової теплоелектроцентралі, яка працюватиме на твердому паливі RDF/SRF. Разом із сортувальною станцією для побутових відходів проєкт має отримати 14,53 мільярда гривень у 2027–2029 роках. Найбільшу суму — 10,57 мільярда гривень — планують виділити у 2028 році. На цей проєкт припадає близько 44% загального фінансування програми та 72% коштів, передбачених на енергетичну безпеку. Ще 1,12 мільярда гривень заклали на нове теплоджерело "Лузанівка" з тепловим насосом, який використовуватиме тепло морської води.

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Крім того, 1,14 мільярда гривень передбачили на встановлення 43 блочно-модульних котелень для шкіл і лікарень. Із цієї суми 458 мільйонів гривень мають надійти з державного бюджету. Окремо 371 мільйон гривень планують спрямувати на інженерний захист об’єктів критичної інфраструктури. Ще 84,02 мільйона гривень передбачили на придбання та ремонт трансформаторних підстанцій.

Модернізація тепломереж

На технічне переоснащення та підвищення енергоефективності міського господарства загалом передбачили 12,58 мільярда гривень. Значна частина коштів піде на модернізацію системи теплозабезпечення. На реконструкцію теплових мереж у 2026–2029 роках заклали понад 3,72 мільярда гривень. Очікується, що це допоможе заощадити 3,6 тисячі тонн умовного палива та 850 МВт електроенергії, а також скоротити викиди CO₂ на 600 тонн.

Ще 943,4 мільйона гривень передбачили на енергоефективні заходи КП "Теплопостачання міста Одеси". За планом, вони мають зменшити споживання енергоресурсів підприємством.

Крім того, у 2026–2028 роках планують реконструювати котельні за 140 мільйонів гривень і відновити теплову ізоляцію мереж за 120 мільйонів гривень. Ще 45 мільйонів гривень передбачили на виведення з експлуатації десяти малих котелень. Ще 60 мільйонів гривень планують витратити на капітальний ремонт димової труби котельні "Північна-1". Також у програмі заклали 5,15 мільярда гривень на компенсацію витрат за централізоване опалення та підтримку роботи підприємств теплопостачання.

Контроль за споживанням енергії

На впровадження системи енергетичного менеджменту передбачили 64,85 мільйона гривень. Вона має допомогти місту відстежувати споживання енергоресурсів і виявляти випадки їх нераціонального використання. Для цього планують встановлювати сервери, лічильники з дистанційною передачею даних і концентратори. На створення системи у 2026 році заклали 5,76 мільйона гривень, а у 2027 та 2028 роках — по 5,51 мільйона гривень. За розрахунками програми, автоматизований контроль може допомогти знизити споживання енергоресурсів у місті на 5%.

Ще 34,72 мільйона гривень передбачили на заходи КП "Агентство програм розвитку Одеси". Крім того, у 2026 році планують спрямувати 50 тисяч гривень на керування індивідуальними тепловими пунктами в освітніх закладах. Очікується, що це дозволить скоротити споживання теплової енергії на опалення на 15–50% залежно від будівлі.

Енергетична безпека

Найбільший напрям програми — енергетична безпека Одеси. На нього передбачили понад 20,17 мільярда гривень. Кошти планують спрямувати на резервне живлення, нові джерела тепла та розподілену генерацію електроенергії. У 2026 році на придбання та встановлення генераторів для малих котелень КП "Теплопостачання міста Одеси" заклали 63,2 мільйона гривень. Це має допомогти підприємству стабільно працювати в умовах перебоїв з електропостачанням.

Також програма передбачає розвиток когенерації — одночасного виробництва електричної та теплової енергії. Для одного з таких проєктів у 2026 році передбачили 88,18 мільйона гривень, а у 2027 році — 63,69 мільйона гривень. За розрахунками, це має забезпечити понад 88,5 мільйона гривень економії за опалювальний період.

Ще один проєкт когенерації передбачає 483 мільйони гривень у 2026 році та 207 мільйонів гривень у 2027 році. Очікувані результати — економія палива, скорочення викидів і зменшення витрат на виробництво тепла.

Звідки надійдуть кошти

Загалом програма охоплює модернізацію теплових мереж, створення нових джерел енергії, встановлення резервного обладнання та контроль за споживанням ресурсів. Водночас фінансування значною мірою залежить від залучення коштів поза міським бюджетом. Із запланованих 32,81 мільярда гривень 25,78 мільярда мають надійти з інших джерел, зокрема від міжнародної технічної допомоги та підприємств.

Отже, реалізація запланованих заходів залежатиме не лише від бюджетних видатків, а й від того, чи вдасться залучити передбачені програмою додаткові ресурси.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі оприлюднили проєкт тарифів на теплову енергію та її постачання на сезон 2026–2027 років. Для населення вартість мають залишити на нинішньому рівні. Водночас для бізнесу, бюджетних і релігійних установ тарифи планують підвищити. Підприємство пояснило, через що зростає собівартість тепла.

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